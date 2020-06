Belen si confida: la verità sulla gravidanza di Cecilia e le sferzate a Stefano

Tempo di riflessioni per Belen Rodriguez che dopo aver riallacciato il rapporto con Stefano De Martino si è ritrovata nuovamente abbandonata. Stavolta, però, sarà diverso assicura la modella argentina al magazine Chi, a cui ha rilasciato una lunga intervista. Spazio anche alla sorella Cecilia sulla quale continuano a essere battenti le voci che la vorrebbero incinta di Ignazio Moser. Cosa c’è di vero? Belu diventerà zia? Nelle scorse ore il settimanale Di Più Tv ha scritto che Francesco Moser (papà di Ignazio) avrebbe spifferato che ormai è cosa certa che diventerà nonno per la quarta volta. Belen, però, racconta un’altra versione. “Sono solo ingrassati in quarantena”, afferma, riferendosi alla sorella e al suo fidanzato. “Hanno preso tutti qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei”. Dunque la cicogna non è in arrivo? Chissà… Ma torniamo al calo di peso della Rodriguez che non è dovuto a una dieta, bensì alle pene d’amore vissute…

Belen, l’addio con Stefano è definitivo e non mancano le stilettate…

Sembra ormai sicuro che De Martino e Belen siano destinati a rimanere lontani e distanti, che tradotto significa: rottura senza ripensamenti. Il magazine Chi ribadisce che a compiere l’ultimo strappo sia stato Stefano. Ma poco importa perché il discorso è più complesso, come spiega la stessa Rodriguez non lesinando sferzate all’ex. Il ballerino napoletano non viene mai nominato ma è più che chiaro che ci sia lui dietro al significato delle parole della modella. “Ho voglia di avere e non solo di dare”, confida; guarda a caso è la stessa espressione utilizzata da Jeremias qualche giorno fa. Insomma, la sudamericana è convinta che nel rapporto chi non si è mai tirato indietro è lei. Qualcuno invece lo ha fatto, secondo la sua opinione. Il campo si restringe e porta a Stefano. Ma non è finita qui.

Il rapporto con gli ex: parla la Rodriguez

Quando si dice ironicamente a Belen che è una talent scout perché dà maggiore visibilità a chi le sta vicino, così risponde: “Stare con me porta a una certa visibilità, è normale. Poi c’è chi non la usa e chi la usa per un po’, dipende dalla persona”. Anche in questo caso nessun riferimento a ex particolari. Durante la chiacchierata non viene minimamente toccato il tema dei presunti tradimenti di De Martino. La cronaca rosa ne ha parlato ampiamente, senza mai portare uno straccio di prova. Probabilmente perché non c’è. Il naufragio d’amore a quanto pare è tutta una questione di dare e avere. E Belu, oggi, ha voglia di ricevere. Di dare e basta è stufa!