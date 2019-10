Belen Rodriguez si svela, una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso una nuova casa? Appaiono strane fotografie

Aria di novità in casa De Martino – Rodriguez. I due piccioncini infatti, molto probabilmente, hanno deciso di fare un acquisto molto importante: una nuova casa a Milano! Sul profilo di Belen, infatti, sono apparse delle strane fotografie dove si vede un appartamento che, piano piano, sta vedendo luce nuova tra lampadine appena messe, ringhiere protette da cellophane e muri freschi di tinteggiatura. Che sia davvero così? Chissà, molto probabilmente la coppia ha deciso di ripartire totalmente da zero munendosi anche di un tetto nuovo. Per Stefano e Belen questo potrebbe essere uno step in più molto notevole il che segna che l’amore ha ormai fatto ritorno e i due non hanno intenzione di separarsi mai più.

Belen Rodriguez: “Qualcosa di nuovo”, cosa bolle in pentola?

Quale sarà la verità per ora ovviamente non lo sappiamo ma dalle poche parole della stessa Rodriguez possiamo evincere che una grande novità sta per arrivare. La showgirl argentina, tra le sue Instagram Stories, ha postato una foto dove la si vede proprio in questo nuovo e grande appartamento ed ha scritto: “Qualcosa di nuovo”. Inoltre, la moglie di Stefano De Martino è apparsa molto felice, del resto questo è per lei un periodo davvero d’oro. Proprio stamane, infatti, lei e suo marito hanno fatto ritorno a Milano dopo aver trascorso una incantevole vacanza alle Maldive, lontano da tutti e tutto. Qui sotto vi lasciamo le foto della nuova casa, in modo tale che anche voi possiate farvi un’idea.

Belen e Stefano: tra amore e vita lavorativa ricca di successi

Intanto, vita sentimentale a parte, per la coppia questo è un periodo proficuo anche nel campo lavorativo. Mentre Stefano De Martino continua a condurre Stasera tutto è possibile, convincendo sempre più il pubblico, Belen Rodriguez si sta dedicando a Tu si que vales ma non solo. Proprio alcuni giorni fa, la trentacinquenne ha rivelato di essere in procinto di realizzare uno dei suoi più grandi sogni: una serie per Netflix.