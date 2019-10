Belen sbarca su Netflix: “Sto lavorando a una serie tv”

Nuovi progetti lavorativi per Belen Rodriguez e la verità su Netflix

Reduce da una lunga e rilassante vacanza alle Maldive in dolce compagnia del marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha concesso alla rivista argentina LasRosas qualche indizio sugli impegni lavorativi che la vedranno presto protagonista. Già da molti anni impegnata con Tu si que vales, la soubrette continua a collezionare successi importanti, costruendo una carriera televisiva invidiabile e duratura. A quanto pare, per la bella e talentuosa Belen quest’anno è baciato dalla fortuna e i nuovi progetti professionali in vista coronano questo momento d’oro di zecca, sotto tutti i punti di vista.

Belen Rodriguez: “Sto per realizzare un sogno, una serie per Netflix”

Rispondendo alle domande dell’intervista rilasciata a LasRosas, Belen svela qualche novità sul suo futuro lavorativo: “Sto per realizzare un sogno. Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per Netflix“. La Rodriguez ha voluto rendere partecipi i follower di Instagram dei suoi nuovi impegni, condividendo nelle storie qualche anticipazione delle pagine del giornale argentino. Eletta a personaggio femminile di ineguagliabile bellezza, Belen ha rivelato, inoltre, il nome dell’attrice a cui cerca di ispirarsi: “Una persona che mi ispira è Meryl Streep, che mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta”.

Belen Rodriguez e la rivelazione su Netflix

Belen Rodriguez ha scelto Instagram per anticipare ai fan come continuerà la sua carriera artistica. Da modella a ballerina, da conduttrice ad attrice, pare che la sensuale Belen sia in grado di ricoprire ogni ruolo con garbo e professionalità. E forse è proprio questo suo essere multitasking ad aver fatto si che anche Netflix si focalizzasse su di lei. Quello che resta da capire è se la Rodriguez sarà protagonista di un film, di una serie tv o di un documentario in stile Chiara Ferragni.