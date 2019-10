Belen Rodriguez, “Vai a lavorare”: lei risponde all’hater e lo gela

Belen Rodriguez, gli haters non vanno in vacanza. Qualcuno le consiglia di andare a lavorare, lei risponde e ‘rompe’ l’internet

In questi giorni Belen Rodriguez si sta godendo una splendida vacanza alle Maldive insieme alla sua dolce metà, il suo principe azzurro Stefano De Martino. Come tutti sappiamo, la showgirl argentina è una donna molto social che ama condividere la sua vita sui suoi profili Instagram. Ma non solo. Belen, infatti, non si limita solo a postare foto o video ma si diverte anche a rispondere ai suoi followers e a scambiare qualche chiacchiera con loro. Come per tutte le celebrities, anche tra i fan della Rodriguez c’è qualche ape pungente. Qualche haters che spera di rovinarle la giornata con un paio di paroline cattivelle. Peccato, però, che non ci riescano affatto. Eh già, perché lei sa come combatterli: utilizzando l’ironia e l’educazione. Di episodi grigi sul profilo dell’amata modella ce ne sono stati davvero molti. L’ultimo è accaduto proprio oggi, qualche ora fa.

Belen Rodriguez: ecco quanti anni aveva quando ha iniziato la sua carriera

La meravigliosa vacanza che Belen e Stefano si sono regalati, deve essere stata mal digerita da qualcuno. Tra ieri e oggi i due sui loro profili hanno postato delle immagini bellissime che sprizzano amore da tutti i pori. La conferma che la serenità di coppia è stata pienamente ritrovata. Stamattina poi la Rodriguez ha voluto ‘osare’ un po’ di più ed ha pubblicato una fotografia, molto sensuale e in bianco e nero (che potete ammirare qui) dove la si vede con la schiena in bella vista. Questo ritratto virtuale, che probabilmente le avrà scattato il suo maritino, ha fatto il boom. Pensate che per la bella argentina sono volati più di 150 mila cuoricini (come facciamo a vederli? Tramite pc) e tanti, tantissimi commenti ricchi e di complimenti. Però, tra le risposte all’immagine c’è anche chi ha qualcosa da dire. Un utente infatti le ha ‘consigliato’ di andare a lavorare, senza troppi giri di parole. Belen Rodriguez non ha ignorato l’instragrammino ‘arrabbiato’ con lei ma gli ha risposto così: “Lo faccio da quando ho 16 anni patatino mio bello”. La showgirl ha saputo come gelare il patatino (scusate la ripetizione) scatenando una miriade di risate virtuali.

Belen e le luci del successo super meritate, arrivate dopo un lungo lavoro

La sua risposta però contiene una grande verità. Si perché Belen Rodriguez ha davvero iniziato a lavorare tanti anni fa, quando era solamente una ragazzina. Pensate che a soli 21 anni era già testimonial di un importante marchio di biancheria intima, segno che la sua carriera era iniziata già da un bel po’. Il suo successo, quello da cui oggi è illuminata, è super meritato perché sudatissimo, frutto di un lungo lavoro iniziato ormai tanto tempo fa.