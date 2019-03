Belen Rodriguez, tra Stefano e Cerella: gli ultimi gossip

Belen Rodriguez è tornata insieme a Stefano? Spuntano altre foto con Bruno Cerella

La vita privata di Belen Rodriguez? Da qualche mese un vero mistero! Da settimane si parla di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino ma la soubrette è stata pizzicata di nuovo in compagnia di Bruno Cerella. Belen e il giocatore di basket sono stati paparazzati da Diva e Donna durante una cena alla quale hanno partecipato anche la madre della Rodriguez – Veronica Cozzani -e la madre di Cerella. Per il momento nessun bacio tra i due ma solo coccole ed effusioni: semplice amicizia o c’è qualcosa di più? Allo stesso tempo il settimanale Chi continua a pubblicare foto di Belen e Stefano, che nell’ultimo periodo si stanno frequentando con maggiore assiduità. Per chi batte davvero il cuore della Rodriguez?

Cecilia Rodriguez commenta le news su Belen e Stefano

A quanto pare Belen Rodriguez preferisce restare in silenzio e concentrarsi sul lavoro: dopo Sanremo Young è tornata a condurre Colorado. La sorella Cecilia ha così commentato il presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano: “Per me il ritorno di fiamma non esiste. È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai…Comunque se Belen è felice io lo sono per lei. E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate…Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto io non posso far altro che appoggiarli”.

Belen Rodriguez incinta di nuovo? Stefano smentisce

Di recente si è parlato di una seconda gravidanza per Belen Rodriguez ma Stefano De Martino, con garbo ed ironia, ha prontamente smentito i rumors sull’ex moglie.