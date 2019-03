Belen Rodriguez e Paolo Ruffini a Colorado: la verità sulla gelosia di Diana

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini insiema a Colorado: ma Diana Del Bufalo sarà gelosa?

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini tornano a condurre insieme Colorado, il programma comico in onda su Italia 1. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione della nota trasmissione? Attraverso un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni a lanciare qualche anticipazione ci pensano proprio i due conduttori. Paolo è sicuro che i telespettatori dovrebbero aspettarsi di tutto, in quanto la Rodriguez “è molto cresciuta, come comica”. La showgirl argentina conferma che il pubblico la vedrà “protagonista di veri e propri sketch”. Paolo e Belen stanno anche preparando una sitcom che li vede protagonisti. Scendendo nel dettaglio, nel corso delle varie puntate, i due fingeranno di essere fidanzati. Non mancheranno sicuramente le risate! Il giornalista chiede, però, al conduttore se teme delle rappresaglie da parte della sua compagna Diana Del Bufalo. “Sono tranquillissimo. È vero che in passato, proprio sul palco di Colorado, mi ha fatto delle scenate di gelosia, ma erano solo gag”, spiega Paolo.

Diana Del Bufalo, nessuna gelosia per la vicinanza tra Paolo e Belen: tutte le novità su Colorado

Dunque, Diana non è gelosa della vicinanza tra il compagno Paolo e Belen. Il rapporto tra il conduttore e la Del Bufalo ha subito un distacco questa estate, ora però tra loro procede di nuovo tutto a gonfie vele. Sul palco del noto programma comico i riflettori si sposteranno continuamente, non saranno loro due gli unici protagonisti. Lo stesso Ruffini rivela che ci sarà una vera e proria confusione, che riuscirà a generare tanta comicità. Scendendo nel dettaglio, ci saranno più di 40 comici, tra cui molte facce nuove e qualcuna già nota al pubblico, come i Pantellas e Max Pisu. In particolare, Paolo consiglia di tenere d’occhio il 18enne Davide Calgaro, che pare riuscirà a sorprendere tutti. Belen adora Tony D’Ursi con cui reciterà in una gag sui carabinieri.

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini: una coppia che regalerà momenti di grande divertimento a Colorado

Ma cosa pensano l’uno dell’altra, e viceversa, Belen e Paolo? “Paolo è stralunato. Vive in un mondo tutto suo”, rivela la Rodriguez. Il conduttore trova molto divertente la sua collega, soprattutto per la pronuncia. “È la classica donna con cui vorresti passare una sera insieme. A mangiare una pizza, dico”, conclude Ruffini. Dunque, ad attenderci tante risate e non pochi colpi di scena nella nuova edizione del programma comico.