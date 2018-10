Belen Rodriguez si è fidanzata davvero? Adesso risponde lei

Il fidanzato di Belen Rodriguez esiste davvero? L’ultimo gossip

Belen Rodriguez si è fidanzata davvero? Ormai non si parla d’altro. Da quando si è lasciata con Andrea Iannone, sono spuntati tanti di quei presunti fidanzati che ormai abbiamo perso il conto. Anche lei. Ed è sempre pronta a smontare ogni gossip. Ha più volte dichiarato di voler prendere una pausa dall’amore ed è quindi strano che si fidanzi improvvisamente. È anche vero che ha detto di aver passato tutta la sua vita da fidanzata, ma questa volta sembra proprio che voglia pensare solo a sé stessa. Una pausa che non le farà di certo male. Nonostante abbia chiarito sempre tutto, i pettegolezzi sul conto del “misterioso fidanzato di Belen Rodriguez” non mancano mai. E adesso è lei a rispondere.

Belen Rodriguez fidanzata e felice? Parla lei

“Tutti uomini per Belen. E ancora uomini! Mi avete scoperta!”. Queste le parole della Rodriguez scritte in una Instagram stories, dopo che è stata pizzicata mentre baciava un altro uomo (che non era Iannone). Il fidanzato ovviamente non esiste. Ma il gossip ha comunque scatenato diverse reazioni. Nell’ultimo periodo Belen sta facendo molto parlare di sé, anche ieri, quando è scoppiata a piangere nel bel mezzo di un’esibizione di Tu sì que vales.

Tutti i gossip su Belen Rodriguez, sui fidanzati e sui ritorni di fiamma (che non ci sono mai stati)

Si è parlato addirittura di un ritorno di fiamma con Fabrizio Corona! Belen Rodriguez ha però sempre smentito ogni tipo di riavvicinamento all’ex paparazzo e ha anche precisato che con Andrea Iannone è finito tutto sul serio. Adesso Belen è single. Felice di esserlo. E, se dovesse mai fidanzarsi, sarà sicuramente la prima ad annunciarlo… magari con una Instagram stories!