Belen Rodriguez bacia un altro nella notte ed esplode il gossip dopo Iannone

Belen Rodriguez bacia un altro dopo Iannone: il gossip impazza sul Web

Sta circolando la foto di Belen Rodriguez che bacia un altro uomo dopo Andrea Iannone. Il gossip è esploso dopo la serata della bella argentina, ma non possiamo parlare di un nuovo flirt. Si è trattato solo di un gioco, anche se i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di immortalare il bacio di Belen con un uomo dopo Iannone. Gli scatti in questione sono stati pubblicati da Tabloit.it su Instagram, che ha aggiunto una didascalia più che chiara: “Notte brava per la showgirl argentina, che abbiamo pizzicato in un ristorante romano in compagnia di alcuni amici. Belù, tornata single da poco dopo la rottura con Andrea Iannone, sembra divertirsi un mondo, ‘contesa’ dalle attenzioni di tre uomini”. Ma chi ha baciato Belen?

Belen e il bacio a Pietro: esplode il gossip, ma è solo un amico

L’uomo che bacia Belen è Pietro, un pr meglio conosciuto come Pietrino, ma con lui non potrebbe esserci altro che un’amicizia come è stato chiarito da Tabloit stesso: “Con il pr delle star Pietro, detto Pietrino, si scambia addirittura un bacio sulle labbra (un gioco, visto che l’amico è dichiaratamente gay). Poi balla con il collega di Tù Sì Que Vales Martín Castrogiovanni e infine stringe in un lungo abbraccio un misterioso ragazzo moro. Insomma, la 34enne si sta godendo la ritrovata libertà e Andrea Iannone sembra proprio un lontano, lontanissimo ricordo”. Ci sarebbe quindi da chiedersi piuttosto chi sia il misterioso ragazzo moro che Belen ha abbracciato e con cui ha scherzato!

Gli ultimi gossip su Belen Rodriguez dopo Andrea Iannone

Le foto di Belen che bacia Pietro e che abbraccia il misterioso ragazzo comunque non significano nulla di certo. Magari è stata una semplice serata in amicizia e non c’è nulla di sentimentale neanche con l’altro ragazzo, oltre che con Pietro, anche perché pare che Belen abbia bisogno di stare da sola per un po’.