Belen Rodriguez a Le Iene, basta ex fidanzati: ora pensa a sé stessa (Video)

Intervista de Le Iene a Belen Rodriguez: la riposta sugli ex fidanzati

Belen Rodriguez è stata intervistata anche da Le Iene. Dopo aver messo un punto sulla sua storia con Andrea Iannone e dopo che la polizia l’ha fermata nel giorno del suo compleanno, la showgirl è più che mai al centro dell’attenzione mediatica. Ci sarà un ritorno di fiamma con Andrea Iannone? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti gli amanti del gossip e anche Le Iene non si sono tirati indietro. Durante un finto esame della patente, le è stato chiesto a quale suo ex storico vorrebbe dare la precedenza. La riposta di Belen? “A me stessa”. La conduttrice di Tu si que vales è felicemente single e non vorrebbe ritornare né con Stefano De Martino né con Andrea Iannone.

Belen Rodriguez ritorna con Fabrizio Corona o con Andrea Iannone? La verità

E invece cosa ne pensa di Fabrizio Corona? Non ha detto nulla di lui durante la simpatica intervista de Le Iene. Ha parlato di Corona a Striscia la Notizia e ha chiarito tutto. È quindi cominciata una nuova vita per Belen Rodriguez: gli impegni lavorativi non mancano mai, ma trova sempre il tempo per stare insieme al figlio Santiago. Sta attraversando un bel periodo e vorrebbe che non finisse mai. Desidera rimanere sola con sé stessa.

Belen Rodriguez a Le Iene chiarisce tutti i gossip sul suo conto

A Le Iene, Belen Rodriguez ha ribadito ancora una volta di pensare alla sua vita. Ha comunque dei buoni rapporti con i suoi ex: non sono poche le volte, ad esempio, in cui si incontra con Stefano De Martino, il papà di Santiago. C’è un legame stupendo e, nonostante il matrimonio finito, vanno sempre d’accordo. Non abbiamo infatti mai letto di litigi furiosi tra i due. Ogni volta che ha chiuso con un suo fidanzato, Belen è riuscita sempre a non rovinare inesorabilmente il rapporto creato. Ora Belen sta bene, anche da single. Ma siamo certi che fra poco sarà protagonista di nuovi gossip!