Tu si que vales: Belen scoppia a piangere e lascia lo studio

Belen Rodriguez piange a Tu si que vales per la storia di Luca

Belen Rodriguez fa fatica a nascondere la propria sensibilità. E così nell’ultima puntata di Tu si que vales, quella in onda sabato 20 ottobre 2018, la showgirl è scoppiata a piangere davanti ad una storia triste e difficile. Quella di Luca, un cantante che ha perso la figlia quando aveva solo due anni a causa di un tumore. L’uomo ha scritto per la sua bambina una canzone, che ha cantato proprio nel programma di Canale 5. Le strofe del pezzo hanno commosso tutti, da Gerry Scotti a Maria De Filippi, senza dimenticare il pubblico in studio e a casa.

Tu si que vales: la storia di Luca commuove tutti

Ma ad esprimere maggiore sofferenza è stata proprio Belen, che ha pianto per tutto il tempo della performance. E appena il concorrente ha finito di cantare ha lasciato lo studio. L’argentina è rientrata qualche minuto dopo: con le lacrime asciugate ma ancora molto provata in volto ha assistito al giudizio di Luca. Che con la sua musica è riuscito a conquistare giurati e giuria popolare tanto da conquistarsi l’accesso alla finale della trasmissione.

Belen Rodriguez in lacrime non proferisce alcuna parola

Sulla questione Belen Rodriguez ha preferito non dire nulla. La conduttrice di Tu si que vales è rimasta in silenzio: a parlare per lei le lacrime versate durante l’esibizione di Luca. Che è riuscito a passare la fase iniziale delle selezioni. Con grande gioia di Belen che ha applaudito a lungo il concorrente che ha saputo emozionarla e toccare certe corde della sua anima.