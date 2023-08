“Belen Rodriguez al Pronto Soccorso con Elio”: l’avvistamento

La conduttrice argentina sarebbe stata beccata in ospedale in compagnia dell’imprenditore, che pare non stia bene

Belen Rodriguez è stata avvistata con Elio, l’imprenditore bresciano con cui il gossip la vede impegnata, al Pronto Soccorso. Tale segnalazione è arrivata da un insider che ha prontamente scritto a Deianira Marzano, con tanto di foto, su Instagram. L’esperta di gossip ha avuto modo di visionare lo scatto, ma non di condividerlo pubblicamente, come richiesto dall’utente. L’influencer ha, però, assicurato che la foto c’è e che effettivamente si trattava di Belen. Ma cos’è successo?

Facendo il punto della situazione, un insider ha riportato questo scoop: “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni”. L’utente su Instagram ha inviato anche la foto: “Ecco la prova”. Allo stesso tempo, però, ha chiesto a Deianira di non condividere lo scatto, in quanto in esso pare sia presente anche un suo collega. “Ho visto la foto di Belen”, ha assicurato subito l’esperta di gossip.

Dunque, sembra che questa foto faccia davvero da prova alla segnalazione che vede la Rodriguez al Pronto Soccorso insieme a Elio. Pare che quest’ultimo non stesse bene a causa della febbre, ma altro non è uscito fuori per il momento. Tra l’altro, nelle ultime ore, Belen non ha condiviso più nulla sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tra Elio e Beatrice

Ormai sembra certo che tra Belen e Stefano la love story sia giunta al capolinea. Nei giorni scorsi hanno fatto parecchio parlare (e fatto storcere il naso alla Rai) i movimenti social della Rodriguez, che sembrava voler confermare i tradimenti di De Martino. Ma nessuna conferma ufficiale è mai arrivata dai due diretti interessati per placare le voci di gossip, anzi si va avanti su questa strada ormai da mesi, tra frecciate e indizi social.

Diverse settimane fa, la conduttrice argentina è stata affiancata dal settimanale Chi all’imprenditore Elio. Ma ecco che dopo qualche giorno la stessa Rodriguez ha tentato di smentire rispondendo a un commento su Instagram che parlava di “fuffa mediatica”. Elio sarà solo un caro amico di Belen? Qualcuno ne è convinto.

Intanto, si vocifera che Stefano si stia dando da fare con un’altra relazione. Fabrizio Corona ha spifferato che De Martino sarebbe sentimentalmente impegnato con Beatrice Vendramin, che ha definito “una sorta di Belen, più giovane, in versione bionda”. Novella 2000 ha poi confermato lo scoop.