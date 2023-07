Belen: “Elio e Stefano? Fuffa mediatica”. Sparata della Rodriguez

Tutta fuffa mediatica, ora si ragiona. Belen Rodriguez, da giorni al centro del gossip del Bel Paese (strano!), ha lasciato intendere che tutto il vociferare sul suo conto altro non sia che un castello in aria. E va benissimo, forse davvero c’è della fuffa. Peccato che la modella sia spesso lei stessa ad alimentare il gossip. Ed è difficile credere che dopo tanti anni di notorietà ciò avvenga in modo inconscio da parte sua. I meccanismi sono sempre i soliti, lei li dovrebbe conoscere bene. Quindi, o ci è o ci fa. Ma si proceda con ordine.

Di recente lei e Stefano De Martino si sono sfilati le fedi nuziali. Si è capito che il matrimonio è di nuovo naufragato. Tempo qualche giorno e Chi Magazine sbatte la Rodriguez in prima pagina, pubblicando degli scatti in cui la si vede in atteggiamenti assai affettuosi con tale Elio, fascinoso imprenditore bresciano. C’è chi lo definisce il suo nuovo compagno e chi invece parla di un amico di vecchia data.

Si arriva alle scorse ore. Belen posta su Instagram una serie di foto. In una la si vede sola alla finestra, in un’altra con indosso una maschera, in un’altra ancora si vedono due giovani baciarsi, quindi un’opera d’arte, dei vestiti e un garage con delle auto. Scampoli di vita, viene da pensare. Naturalmente il post viene sommerso dai commenti. Uno in particolare cattura l’attenzione della modella argentina

”Praticamente – afferma una donna – è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira. Non so se riuscite a capire il senso delle foto. Io ho capito”. Belen: “Ecco che si ragiona“. Viene da chiedersi: ma che sparata è? La Rodriguez sa bene che per sfilarsi dal chiacchiericcio basterebbe scrivere un post oppure chiamare una testata per un’intervista e dire: “Con De Martino oggi ci sono questi rapporti, Elio rappresenta questo nella mia vita, etc etc…”. Sarebbe finito il gossip. Oppure, al posto di pubblicare una serie di contenti criptici e giocare a nascondino, potrebbe non postare alcunché. Sempre a patto che non voglia aizzare la fuffa. Il piano C è appunto ciò che sta facendo: nutrire la cronaca rosa con indizietti vari.

Sugli scatti usciti in copertina su Chi ne abbiamo già parlato. Possibile che Belen venga sempre paparazzata? Ci sono parecchi altri personaggi arcinoti che ne combinano di cotte e di crude e non esce mai nulla, salvo rare volte. Perché? Perché chi si vuole tenere alla larga dal gossip, se ne sta appunto alla larga.