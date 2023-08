Corona: “De Martino sta con una nota influencer, ecco il nome”

Nelle ultime settimane non si è quasi parlato di altro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati (di nuovo). Nonostante nessuno dei due si sia ancora espresso pubblicamente su quanto accaduto sembra alquanto probabile, a giudicare dalla loro lontananza, che la relazione tra i due sia giunta al capolinea. Ovviamente nella giungla di rumors e indiscrezioni non poteva mancare lui, Fabrizio Corona meglio noto come ex re dei paparazzi che negli ultimi giorni non si è certo risparmiato nello spiattellare dettagli importanti sulla rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez.

Stando a quanto affermato da Corona la showgirl argentina e il conduttore di Bar Stella si sarebbero lasciati addirittura da sei mesi preferendo mantenere buoni rapporti per il bene del figlio Santiago: “Non è come avete letto in giro. La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati sei mesi fa. Lui adesso è concentrato sul lavoro. Lei mi ha anche fatto delle confessioni, perché come sapete siamo amici“, ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi. Ma c’è di più: ecco che cosa ha affermato Corona sul suo canale Telegram.

Fabrizio Corona sgancia la bomba su Stefano De Martino

Se Belén Rodríguez al momento pare essere impegnata ad approfondire la sua conoscenza con l’imprenditore Elio Lorenzoni, Stefano De Martino non sarebbe certo rimasto a guardare e avrebbe già una nuova fiamma. È questo lo scoop che Fabrizio Corona ha regalato oggi agli iscritti al suo canale Telegram. Secondo l’ex re dei paparazzi, il presentatore Rai sarebbe stato visto in compagnia di una nota influencer e attrice che, a quanto pare, in passato ha anche avuto una relazione con Fred De Palma e Giacomo Giorgio di Mare Fuori.

“Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt”, così ha esordito Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. “Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”, ha poi continuato.

“Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”, ha poi concluso Corona.

Va precisato che, almeno per il momento, si tratta di rumors che non hanno trovato conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Sono quindi informazioni che vanno prese con le pinze almeno fino a quando un componente della coppia non deciderà di esprimersi sulle affermazioni di Corona.

Gli indizi e le frecciatine di De Martino

Nel frattempo ogni canzone o foto condivisa da De Martino sui suoi profili social viene interpretata dagli utenti come frecciatina destinata all’ex moglie Belen Rodriguez. Non a caso uno degli ultimi like “sospetti” del conduttore è stato a un post Instagram della pagina Whoopsee che fa riferimento a presunte relazioni infelici: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. Una citazione che come si sul dire, cade a fagiolo.

Infine, un ulteriore indizio che avvalorerebbe l’ipotesi della rottura è rappresentato dal fatto che De Martino ha deciso di togliere la fede sostituendola con un altro anello che, stando alle sue stesse parole, è un gioiello appartenuto a suo nonno.