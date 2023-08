Rai “storce il naso su De Martino per le corna a Belen”: così non va

La popolarità e un certo status di presentabilità, per mantenersi tali, devono seguire una serie di regole non scritte. Detto in parole povere: se sei riuscito a costruirti un nome in un ambito di lavoro ultrà ‘pubblico’ come quello televisivo, dovresti un attimo sganciarti dal gossip becero. Soprattutto se lavori per la Tv di Stato, cioè la Rai. Il discorso non può che interessare Stefano De Martino che, ancora una volta, è ripiombato al centro della cronaca rosa. Con Belen Rodriguez è finita di nuovo ed è partito un can can infinito mediatico. Pare che la modella argentina stia facendo di tutto per lasciar intendere di aver portato le corna. Amen! Dagospia mormora che cotanto baccano gossipparo non è per nulla ben visto in Rai.

“Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle. Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stia iniziando a far storcere il naso”. Così Dagospia a proposito dell’infinito tira e molla del conduttore campano con la modella sudamericana.

A onor del vero, a voler ben guardare, da quando è scoppiata la bomba gossippara, a dare tanto materiale alla cronaca rosa è stata Belen. De Martino non ha detto una parola e non si è certo messo a pubblicare dei cervi con delle corna ben in vista. Ci si chiede perché non intervenga con un’intervista o con un post social per spiegare la situazione e smorzare il chiacchiericcio. Ed è qui che però casca l’asino: perché non lo fa? Forse perché vuole mandare avanti pure lui il festival del gossip? Oppure perché teme una vendetta pesante della Rodriguez?

La prima opzione è la meno probabile: in questo momento De Martino non ha più bisogno di finire sui giornali scandalistici, è un astro nascente della Rai e non è stupido. Così si giunge alla seconda ipotesi: e se non parlasse per il semplice fatto che, magari, laddove affrontasse l’argomento tradimenti per smentirli, Belen potrebbe stroncarlo e sganciare delle bombe? Chissà, quel che è certo è che ai piani alti di Viale Mazzini sono attenti alla ‘presentabilità’. De Martino farebbe bene a risolvere in fretta i problemi di cuore e di gossip che lo attanagliano.