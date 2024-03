Belen, “Penso positivo ma…”: frecciata a Stefano De Martino?

La showgirl Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Dopo i rumors circa una sua presunta relazione con il cestista Bruno Cerella e le diverse critiche ricevute sui social per l’eccessiva esposizione dei suoi figli Santiago e Luna Marì, ecco che, nuovamente, l’argentina torna ad essere sotto i riflettori. Questa volta a destare l’attenzione dei fan è una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale che sembrerebbe essere una nuova frecciatina al suo ex Stefano De Martino. Ma cosa ha condiviso nello specifico Belen?

Qualche ora fa Rodriguez ha messo nelle stories un pezzo di Lorenzo Jovanotti, precisamente Penso Positivo. In accompagnamento alla canzone ha aggiunto anche una parte del testo. In particolare le prime frasi che recitano “Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo” sono state lette da alcuni utenti come indirizzate al suo ex Stefano De Martino. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di un riferimento alla notizia di un ritorno di fiamma tra il ballerino e la sua ex Dayane Mello. L’indiscrezione circa la nuova relazione arriva da Gabriele Parpiglia. De Martino è stato difatti visto recentemente in compagnia della ragazza. Secondo altri fan potrebbe trattarsi, invece, di un riferimento ai vecchi tradimenti di Stefano nei suoi confronti.

La fine della storia tra Belen e Stefano

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita abbastanza male, proprio a causa di alcune presunte scappatelle da parte del ballerino. Da allora ad entrambi sono stati attribuiti diversi flirt, tutti prontamente smentiti sia dalla showgirl che dal conduttore di Stasera Tutto E’ Possibile. Recentemente sempre Gabriele Parpiglia su Rtl 102.5 aveva attribuito a De Martino una relazione con Luciana Mantò dopo che erano stati visti insieme a Napoli. La radio aveva condiviso anche una foto dei due abbracciati. Immediatamente, però, è arrivata la smentita di Stefano che ha precisato che tra lui e Luciana c’è solo un rapporto di grande amicizia. Chissà se con Dayane, invece, è la volta buona! Non ci resta che aspettare una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.