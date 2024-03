Stefano De Martino, nuova compagna? Arriva la smentita

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Stefano De Martino avesse trovato una nuova fiamma. Alcune sue stories sui social in cui taggava una ragazza di nome Luciana Montò hanno difatti lasciato pensare che si potesse trattare della sua attuale fidanzata. E’ stato il conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia il primo a dare l’annuncio su Rtl 102.5.

Lo speaker ha difatti parlato così in diretta:

Possiamo rivelare che Stefano De Martino ha una compagna. Noi mostriamo la fotografia della nuova fidanzata.

E ancora, dando qualche specifica in più circa l’identità della ragazza:

Lei è una modella napoletana. Guardate lo sguardo di lui. Questa è una foto che abbiamo ottenuto in anteprima. Stefano che abbraccia qualcuna così non lo vediamo dai tempi di Belen Rodriguez. Se arriva una smentita? Come si usa dire nel giornalismo, una smentita è come una doppia conferma.

Questa qui la foto pubblicata dalla radio di Stefano insieme a Luciana:

La smentita di Stefano De Martino

Immediatamente è arrivata la smentita del conduttore napoletano. Stefano ha commentato il post pubblicato da Rtl 102.5, in particolare rispondendo al popolare profilo Ilmenestrelloh, creator digitale molto in voga sui social. Quest’ultimo sosteneva che non fosse la ragazza mostrata nella foto l’attuale fidanzata di De Martino. La risposta del diretto interessato gli ha dato ragione.

L’ex ballerino di Amici ha difatti risposto a Ilmenestrelloh scrivendo:

Menestrello – Parpiglia 1 – 0

Lui e Montò sono difatti soltanto carissimi amici ed è per questo motivo che la ragazza viene spesso taggata nelle stories del conduttore partenopeo.

A confermare quanto dichiarato da Stefano è stato anche il sito Biccy, che si è basato su una fonte vicina al diretto interessato:

È una nota stylist napoletana e anche proprietaria di uno show room. Luciana è un’amica di Stefano da sei anni. Non so nemmeno perché adesso escano tutti questi articoli, visto che si frequentano da amici da anni e pubblicano le foto sui social.

Il commento di De Martino a Ilmenestrelloh lascia tuttavia pensare che nel suo cuore possa esserci comunque una donna, anche se diversa da Luciana. Il conduttore è sempre molto discreto circa la sua vita privata e sentimentale, quindi per ora è riuscito a mantenere riservo a riguardo.