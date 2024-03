Stefano De Martino: ritorno di fiamma con Dayane? L’indiscrezione

Gabriele Parpiglia ha lanciato uno scoop clamoroso. Da settimane a Stefano De Martino vengono affibbiati una serie di flirt, l’ultimo quello con Luciana Mantò, da lui stesso smentito. Ma ora sembra che il conduttore sia stato visto in compagnia di una sua ex: Dayane Mello.

I due si erano frequentati nel 2017 ed ora sono stati visiti nuovamente insieme a Napoli. Parpiglia ha spiegato che inizialmente il rumor sull’altra ragazza era semplicemente su un possibile flirt, ma anche Stefano gli ha scritto per scherzarci su. Poi l’ex ballerino è stato visto in compagnia di Dayane.

“Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello”