Belen, le paure di tornare con Stefano e la confessione: “Copiavo Emma”

Belen Rodriguez in confidenza, la chiacchierata in diretta su Instagram è seguitissima

Belen Rodriguez è stata protagonista di una lunga chiacchierata su Instagram stasera. Un’intervista che si è trasformata poi in una vera chiacchierata tra amici quella che abbiamo visto in diretta tra Belen e un giornalista di Chi, sul profilo della rivista. Belen ha ripercorso il suo arrivo in Italia, si è esibita in qualche secondo di alcuni brani e ha poi fatto delle vere e proprie confessioni! Ha ammesso di voler raccontare perché sa che al pubblico piacciono certe chicche e in una di queste ha tirato in ballo anche Emma Marrone. Belen è tornata un po’ indietro con la memoria a quando si è fidanzata con Stefano De Martino, e sappiamo bene come sia andata!

Belen ammette: “Quando mi sono fidanzata con Stefano copiavo Emma”

La Rodriguez stava rispondendo a una domanda sul fatto che i suoi ex a un certo punto un po’ si somigliavano fra loro. Si è discolpata e ha spiegato la sua teoria: “Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex”. Belen non ha nascosto di essere un po’ insicura nei rapporti sentimentali, seppure sia una donna forte e con una personalità da leader. Su questo si è aperta a inizio chiacchierata, spiegando di essere stata un po’ leader sin da bambina e di aver trovato però una persona che lo è altrettanto, ovvero Stefano — che oggi ha detto di essere sempre più innamorato -.

Belen e Stefano, sul ritorno insieme lei confessa: “Le paure mi mangiavano il cervello”

A proposito del marito, Belen si è sbottonata anche sul ritorno insieme. Negli anni in cui sono stati separati più volte si sono visti per Santiago e spesso pare che Stefano abbia detto di essere sicuro di voler tornare con lei. La Rodriguez ha raccontato: “Lui me lo diceva sempre, non è che non me lo diceva. Soltanto che io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”.