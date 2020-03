Cecilia e Ignazio, è tempo per un figlio: lo spiffero arriva dalla famiglia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori molto presto: la coppia pronta a mettere su famiglia, arriva lo spiffero

Cecilia e Ignazio pensano a un figlio insieme. Fin qui molti diranno: dov’è la novità? La coppia infatti non ha mai nascosto di avere in progetto di mettere su famiglia insieme. Cecilia Rodriguez inoltre avverte un forte istinto materno da anni ormai, però da quando si è fidanzata con Ignazio, che è di qualche anno più piccolo, ha detto di essere disposta a dare del tempo a lui. Stanno insieme da due anni e mezzo, sin da quando si sono conosciuti al Gf Vip 2 nel 2017, ma pare che i progetti che li hanno fatti sognare sin dai primi giorni adesso stiano diventando piano piano realtà. La novità infatti sta proprio nel fatto che qualcuno della famiglia ha riferito che Cecilia sta prendendo in considerazione l’idea di diventare mamma.

Ignazio e Cecilia, figlio in arrivo? Belen annuncia: “Ci sta pensando seriamente”

Ci riferiamo a Belen Rodriguez, protagonista di una chiacchierata e tante confidenze in una diretta su Chi. Il giornalista, ovvero l’altro interlocutore della chiacchierata, le ha domandato se diventerà prima mamma Cecilia oppure diventerà mamma bis lei. Belen ha risposto così: “Non lo so. Penso che lei ci stia pensando seriamente e per me è ora. Arriveranno, sicuramente Santi non rimarrà solo. Magari diventa mamma prima lei, non so.. La devo chiamare!”. Hanno anche scherzato sul fatto che Cecilia e Ignazio potrebbero approfittare della quarantena insieme in Trentino per diventare genitori tra qualche mese. Aver detto che Cecilia ci sta pensando seriamente, però, ha acceso il gossip!

Cecilia e Belen Rodriguez presto mamme: “Santiago non rimarrà solo”

Santiago non rimarrà solo molto a lungo: arriverà un fratellino o una sorellina, ma anche un cuginetto o cuginetta! Il piccolo di casa insomma tra non molto diventerà il fratello maggiore, ma di sicuro sarà felicissimo di avere compagnia. Prepariamoci comunque a una gravidanza in casa Rodriguez, se sarà di Cecilia o di Belen è da vedere!