Cecilia e Ignazio ‘tornano’ nel confessionale: “Ve la ricordate questa?”

Cecilia Rodriguez e Ignazio, spuntano i ricordi del Gf Vip durante la quarantena

La quarantena di Cecilia e Ignazio è un po’ anche un tuffo nel passato. I due si sono conosciuti proprio quando erano chiusi nella Casa del Grande Fratello Vip, per cui è facile che la loro mente torni a quei giorni adesso che di nuovo si trovano a dover trascorrere giornate rinchiusi tra quattro mura. La coppia ha lasciato Milano e sta trascorrendo la quarantena in Trentino, per cui Ignazio ha molto da fare: suo papà non gli lascia molto tempo libero, come ha detto Ignazio nelle stories di oggi! Moser insomma si dà da fare per l’azienda di famiglia, ma in uno dei suoi momenti di tranquillità Cecilia lo ha fatto tornare nel confessionale del Gf Vip! Come ci è riuscita? Grazie a un effetto di Instagram!

Cecilia e Ignazio, tuffo nel passato: il ricordo del Gf Vip

Ignazio si è ritrovato di colpo con la poltrona dorata alle sue spalle. “Ignazio Moser per favore in confessionale. siediti, ti farò un po’ di domande”, ha detto Cecilia iniziando a scherzare con lui. Lui ha preso una sedia e si è seduto davvero, ma grazie all’effetto Instagram sembrava quasi stesse seduto proprio sulla poltrona del confessionale! “Come è andata la tua giornata?”, ha domandato ancora Cecilia. Lui ha risposto di aver lavorato e la fidanzata ha proseguito: “Come sono andate queste due settimane all’interno della casa?”. La risposta di Ignazio è stata un tuffo nel passato: “Mah, mi sono fatto nuovi amici, ho trovato l’amore…”. Poi si è alzato e ha di fatto interrotto il gioco, quindi Cecilia ha finito così le stories “in confessionale”.

Cecilia Rodriguez ricorda il Gf Vip in quarantena: “Ve la ricordate questa?”

Ma non è finita qui, perché nella prima storia Cecilia ha anche messo in evidenza la camicia di Ignazio, lanciando un sondaggio: “Ve la ricordate questa?”. Ed è proprio una camicia che Ignazio ha usato spesso nella Casa del Gf Vip…