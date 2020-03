De Martino si confessa: Belen, Santiago, il varietà e i sogni per il futuro

Stefano De Martino si confessa a Vanity Fair: la diretta su Instagram e gli inizi con Amici

Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista su Instagram con Vanity Fair. Il racconto del ballerino e oggi anche conduttore ha spaziato in ogni ambito della sua vita, professionale e sentimentale. Ha cominciato parlando degli esordi, dell’opportunità di danzare in una compagnia a Firenze ad Amici di Maria De Filippi. Ha fatto un provino per la scuola di Canale 5 perché non aveva possibilità di mantenersi a Firenze, ma gli è andata più che bene. Molti lo avevano messo in guardia sul mondo della televisione e su come venisse vista la danza in televisione, ma lui ha preferito seguire il suo istinto, ritenendo che la televisione sia solo uno strumento e che ognuno decide di usarlo come crede sia meglio.

De Martino: “Riconosco di essere fortunato”, in futuro sogna un varietà

Stefano in passato ha detto no a qualcosa: “Io ho bisogno di riconoscermi in quello che faccio, quando mi rivedo devo vedere logica. Ho fatto cose che non mi sono piaciute, me ne sono pentito così tanto che mi sono ripromesso di non farlo più”. E tra le cose di cui si è pentito rientra di sicuro l’Isola dei famosi, dove è stato inviato. Ha imparato tanto da questa esperienza, ma ha capito che sono ruoli non adatti a lui. Poi sono arrivati Made in sud e Stasera tutto è possibile. Oggi Stefano fa un mestiere che gli piace molto: “Sono fortunato a fare il lavoro che faccio. Perché io non lavoro, io gioco. E mi pagano. Riconosco di essere fortunato”. In futuro sogna di condurre un varietà tutto suo: “Quello che mi piacerebbe fare un domani è sicuramente riportare il varietà in televisione. Ed è folle detto da uno che ha 30 anni e non ha una credibilità professionale… Cioè, hai capito. Mi piacerebbe avere un programma il sabato sera e invitare amici e cantanti. Mettere su uno show come una volta. Ma è folle perché non sai come sarà la televisione”.

Stefano sempre più innamorato di Belen: “La sua ingenuità mi smuove amore”

Stefano ha anche risposto a delle domande su Belen e Santiago. Per esempio cosa ancora oggi lo fa innamorare della Rodriguez: “La conosco io forse più di ogni altro. La sua ingenuità. Sembra molto sicura di sé, per l’immaginario collettivo è una donna molto decisa, lo è ma è anche molto ingenua. A volte non si rende conto di cose e quell’aspetto così in una donna così forte mi smuove tanto amore”. E poi ha rivelato come immagina Santiago tra dieci anni: “Attingendo a quello che lui fa adesso, farà sicuramente un lavoro creativo. Sono quasi sicuro che sia così. Non so cosa farà, ma potrebbe fare il regista, il fotografo, il pittore… Mi piacerebbe facesse qualcosa di creativo perché gli riconosco quella scintilla. Me lo immagino che inizia a progettare una vita anche fuori dall’Italia, che viaggerà e guarderà il mondo con un occhio molto sensibile, perché Santiago lo è”.

Coronavirus, Stefano De Martino e il messaggio agli italiani: “Ci mancano i tramonti, perché facciamo sacrifici?”

Infine, Stefano ha lanciato un messaggio a tutti sul periodo che stiamo vivendo. Queste le sue parole: “L’unica cosa che ci manca è vedere il tramonto. Quindi perché facciamo tutti questi sacrifici?. Non abbiamo bisogno di tutte le esigenze che ci hanno creato. Rendiamoci conto di quali sono le nostre esigenze. Io uscirò di casa, prenderò la macchina e andrò dritto al mare a vedere un tramonto”.