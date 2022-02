Belen guarda il GF Vip e se la ride: “Ma è vero?”, poi lancia un sondaggio

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre 2021, nel bene o nel male è chiacchieratissima. La puntata andata in onda ieri, 14 febbraio 2022, ha avuto una spettatrice d’eccezione: Belen Rodriguez. La showgirl argentina ieri sera ha comunicato ai suoi followers di Instagram di essere davanti alla televisione, dicendo la sua sul programma. Ecco le sue parole e a cosa, probabilmente, si stava riferendo.

Nella serata del 14 febbraio 2022 Belen Rodriguez ha pubblicato due divertenti storie Instagram. Si tratta di due video, uno dei quali include un sondaggio che la 37enne ha voluto lanciare ai suoi seguaci. Nel primo video, in cui è possibile sentire in sottofondo la puntata del GF Vip, Belen si è ripresa mentre stava praticamente scoppiando dalle risate. L’attuale conduttrice de Le Iene ha subito chiesto: “Sto guardando il GF. Ma secondo voi, è vero o ce lo stiamo immaginando?”. L’argentina è apparsa incredula e divertita allo stesso tempo. Molto probabilmente si riferisce alle dinamiche tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli, tornato proprio ieri in Casa. Molti, effettivamente, hanno trovato surreale il comportamento dei tre protagonisti del teatrino che ha sempre più l’aria di essere una vera pagliacciata.

Nella storia successiva Belen ha addirittura lanciato un sondaggio scrivendo: “Ma è vero? O non è vero?”. Probabilmente la showgirl, come d’altronde molti telespettatori, non ha creduto ai suoi occhi vedendo ciò che è successo in Casa dopo l’arrivo di Belli. “È impossibile”, ha rincarato la dose l’argentina, abbandonandosi ad una fragorosa risata.

Belen non è l’unica Vip che ha più o meno velatamente punzecchiato l’edizione in corso del reality show condotto da Alfonso Signorini. Anzi, l’argentina ha preso la situazione abbastanza alla leggera. Non ha fatto lo stesso Giulia De Lellis, che qualche tempo fa ha criticato aspramente lo show. L’influencer 26enne, concorrente del GF Vip 2, rispondendo ad una domanda di un follower ha affossato per l’ennesima volta Signorini e il programma in sé, dicendo di essere “scioccata”.

Anche Tommaso Zorzi, altro ex gieffino, ha commentato negativamente il GF Vip 6. L’influencer milanese ha detto la sua più volte sulle vicende dell’attuale edizione del programma, attaccando Soleil Sorge e i gieffini che creano “situazioni palesemente artefatte”.