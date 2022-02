GF Vip Alex in Casa (reazioni): lo show non esiste più, c’è una pagliacciata

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip 6 ed è stato un rientro in grande stile, o almeno è ciò di cui sarà convinto lui. Alfonso Signorini ha provato a giustificare il ritorno nella Casa come ospite di Alex spiegando che la sua squalifica era dovuta a questioni di Covid. Come se aver violato la distanza ed essere squalificato per questo non rientrasse nel regolamento, insomma. Per questo il suo rientro nella Casa, seppure come ospite, non dovrebbe far storcere il naso né al pubblico né ai Vipponi. Anche perché è tornato come ospite e non come concorrente. Questo dunque giustificherebbe il suo ritorno nonostante la squalifica.

Quando Alex è rientrato, però, tutto ha assunto un colore diverso dallo show: è sembrata una vera e propria pagliacciata. Ad accoglierlo c’era Soleil Sorge, con la quale ci sono stati subito sorrisi, grandi risate come se il tempo non fosse mai passato. Anzi come se nulla fosse mai successo con Delia Duran. Si sono abbracciati, Soleil si è gettata al collo di Alex che l’ha presa in braccio. Hanno ripreso a giocare come hanno sempre fatto, anche davanti alla stessa Delia che nel frattempo sembrava particolarmente sconvolta dal rientro di Belli. Anche se lo sapeva già: i fan li avevano messi al corrente in settimana.

Belli è tornato con tutto l’entusiasmo del mondo al GF Vip e si è riappropriato, da solo, delle redini del gioco anche nella Casa. Non solo dal punto di vista televisivo, ma anche all’interno del gruppo cominciando a organizzare serate, giochi e tornando a essere il mattatore della Casa. Oltre che del GF Vip. Soleil e Alex si sono abbracciati, rincorsi per tutto il tempo. Non ci sono stati contatti tra Alex e Delia, nonostante poco prima Belli avesse manifestato tutto il suo amore alla compagna.

Ci sono stati ti amo, ci sono state dichiarazioni forti da parte di Belli che però appena è arrivato in salotto anziché abbracciare la moglie ha abbracciato Soleil. E non ha rivolto le stesse parole positive e romantiche a Delia, come fatto poco prima, anzi ha chiarito che sono entrambi single. Sembravano quasi due Alex diversi, senza considerare che c’era più intesa e gioia nell’incontro con Soleil, come spesso è successo già.

Le reazioni dei concorrenti al ritorno di Alex Belli? Anche queste decisamente insolite: hanno passato giorni e giorni a sparlare di lui, a considerarlo un attore di un teatrino con Delia, e in alcuni casi con Soleil. Mesi a sostenere di essere stufi di questo triangolo. Eppure appena lo hanno rivisto lo hanno abbracciato e gli hanno pure detto di essere felici di rivederlo e di aver sentito la sua mancanza. Solo Katia Ricciarelli ha fatto notare che Belli ha preso in giro tutti, ma lui ha subito ripreso a scherzare con lei proponendole di rifare le opere teatrali. Il limite tra show e pagliacciata è stato superato, abbondantemente. Da parte di tutti.