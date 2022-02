GF Vip, in Casa scoprono che Alex rientra: urla da fuori, le strane reazioni

Pare proprio che anche questo ennesimo e presunto colpo di scena fosse in realtà già in programma: alcuni sapevano già tutto

Urla fuori dalla Casa del GF Vip sul rientro di Alex Belli: i concorrenti lo hanno scoperto ormai, ma alcuni pare lo sapessero già. Qualcuno è sorpreso di ciò? Forse no, soprattutto quella parte di pubblico che è ormai convinto – e come dar loro torto – che sia tutto studiato a tavolino. Se inizialmente si pensava fosse tutto architettato da Fabrizio Corona per spingere alcuni Vipponi, adesso c’è chi si sta convincendo del coinvolgimento di Alfonso Signorini e degli autori stessi. Possibile che siano all’oscuro di tutto e che avallino questi teatrini? Nulla vieta che ne stiano solo approfittando pur non avendoli scritti, è chiaro.

Ma veniamo a cosa è successo stamattina. Delia, Miriana e Nathaly erano in giardino e hanno sentito delle urla da fuori che dicevano: “Delia stai attenta, Alex rientra”. Belli rientrerà per due settimane e per i concorrenti sarebbe dovuta essere una sorpresa. A rovinarla non sono stati però questi fan che hanno urlato fuori da Cinecittà, viste le reazioni. La Duran è apparsa pensierosa, le altre due invece non sembravano stupite più di tanto: si aspettavano una scelta autoriale del genere.

Come hanno reagito gli altri Vipponi, invece? Seguendo i tweet delle ultime ore, pare che alcuni lo sapessero già. Soleil Sorge sapeva che Alex sarebbe rientrato, per esempio: glielo avrebbe confessato lui prima di uscire a dicembre. Anche Alessandro Basciano ha ammesso che lo sapeva: a lui lo avrebbe rivelato Gianluca, uno degli ultimi entrati. Pure Davide Silvestri era al corrente di questo ritorno e pure a lui pare lo avesse anticipato Alex. Sarà per questo che Belli si è fatto squalificare così facilmente? Sapeva già che sarebbe stato comunque super protagonista in studio e sarebbe poi tornato nella Casa?

Chi invece non ha gradito questa anticipazione è Lulù Selassié, che ha sbottato: “Hanno detto che rientra Alex. Non è giusto, allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo”. Non va dimenticato, oltre a tutte le obiezioni giustissime di Lulù, che Alex è stato squalificato, non solo eliminato. Di solito, da regolamento, gli squalificati non possono neanche partecipare alle puntate in studio. A Belli sarà concesso persino di tornare nella Casa. Insomma, il GF Vip di Signorini ha un regolamento di gioco tutto suo.

Alla luce degli ultimi fatti, inoltre, diventa ancor più sospetta la lettera di Soleil ad Alex, con tanto di “aspetto il colpo di scena”. Sembra proprio una trama imbastita per arrivare a questo colpo di scena, ovvero il ritorno in Casa di Alex, per lei o per Delia non si sa, tutto il resto sembra essere già scritto sin dall’inizio. Sebbene i fan della Sorge si ostinino a vederla come vittima della situazione, è ormai palese che lei sia complice e protagonista del teatrino tanto quanto gli altri. Solo che è leggermente più scaltra e machiavellica da tentare di ripulirsi gettando le colpe solo sugli altri, chiamandosi fuori da tutto.