GF Vip, la lettera d’amore di Soleil ad Alex fa esplodere Delia: “Tortura!”

La soap opera è ripresa alla grande al Grande Fratello Vip 6 e i tre protagonisti sono quanto mai impegnati con i nuovi copioni: Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Nessuno, leggendo i commenti sui social, è disposto a credere a uno dei tre coinvolti: quasi tutti ormai pensano che sia un teatrino in cui i tre sono responsabili, colpevoli e protagonisti in egual misura. Tuttavia dovendo commentare ciò che succede, pare che il pubblico si schiererebbe più con Delia Duran che con gli altri due, che adesso fanno la morale a Delia dopo averne combinate di cotte e di crude insieme per tre mesi. Anche stasera Alex ha provato a convincere Delia che ha preso un abbaglio e ha condannato il suo gesto di essersi tolta l’anello.

“Io ti ho ferito? Ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente”, ha insistito Belli. Delia gli ha ricordato che l’ha fatta soffrire per mesi e per questo lei ha deciso di dire basta. Alex Belli ha insistito ancora: “Io non ho fatto niente, io e Sole abbiamo raccontato la nostra conoscenza. Io non ho distrutto niente”. Niente da fare, Delia gli ha fatto notare che anche prima di entrare nella Casa si era raccomandata di non distruggere il loro rapporto, invece lui lo ha fatto. E ha aggiunto: “Mi sono stufata. Io sono stufa e tutti noi siamo stufi di questi teatrini e giochi che mi hanno distrutto per cinque mesi”.

Soleil si è intromessa per suggerire al suo amico di scappare da Delia, lui le ha risposto dandole man forte: “Ti rendi conto che il racconto è molto basso?”. Signorini ha interrotto tutto per dare nuovo spazio a Soleil Sorge e Alex Belli, mandando la clip con la famosa lettera. Nella clip proprio lei ha letto le sue parole:

“Con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui. Penso a ogni attimo, alla bellezza e all’unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di preoccupazioni. Abbiamo scoperto le mille complicità che ci hanno uniti”

Dopo questa profonda introduzione, la lettera d’amore di Soleil ad Alex Belli è proseguita così:

“Ci siamo lasciati perdere in quella parola, amore, che per noi aveva un senso indescrivibile e profondo. Ho seguito il mio bisogno istintivo di tutelarti quando hai detto di esserti innamorati di me. Quel ti amo nascosto dalle famose coperte ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Ho compreso lo sbando, ti sono stata vicina. Nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura qua dentro. Mi sono sentita mortificata quando ho scoperto che tutto questo ha messo in crisi il tuo rapporto. Ho sempre e solo voluto la tua felicità. Proprio come nelle opere è arrivato il momento di chiudere il sipario”

Ribadendo il suo sostegno assoluto, pensando di conoscerlo gli ha consigliato di prendere una posizione qualunque essa sia. Soleil tra le righe ha detto altro a Belli, però:

“Se il vostro intento è recuperare il matrimonio ti consiglio di venire e portare via tua moglie con te. Con questi pensieri esco di scena, ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità. Ti saluto, in attesa del tuo colpo di scena”

Delia Duran molla Alex Belli in diretta al GF Vip: “Giochi psicologici, una tortura”

Alex ha detto che le persone vogliono inscatolare il loro rapporto, che lui fa fatica e ha sottolineato ancora una volta che il loro rapporto è chiarissimo. Loro sanno la loro direzione: “Purtroppo dall’altra parte mi trovo a gestire un qualcosa che si abbassa molto, anche i gesti”. Signorini ha invitato Delia a raggiungere Soleil nella Mystery Room ed è qui che Delia Duran ha lasciato Alex Belli in diretta al GF Vip:

“La mia posizione è chiara ed è di finire questa storia, non ce la faccio più. Non ce la faccio più con questi giochi psicologici, è una tortura. Non è questione di condividere con altre donne, è la presa in giro che stai facendo nei miei confronti”

Alex si è scagliato contro Delia: “Sei ridicola nei teatrini che stai facendo. Non va bene, ripigliati. E fai parlare la gente che non ascolti”. Manco a dirlo, Soleil era d’accordo con il suo amico e anche lei pretende di dare lezioni di vita a Delia. Al massimo però potrebbe dargliene alcune di recitazione, visto che se la cava meglio dell’altra.