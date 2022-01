Giulia De Lellis affossa il GF Vip di Signorini: l’ennesima stoccata

L’attuale edizione del GF Vip sta facendo storcere il naso a molti personaggi celebri ed ex concorrenti. L’ultima critica volta al programma condotto da Alfonso Signorini arriva proprio da una ex gieffina, Giulia De Lellis. La 26enne, ormai influencer di successo, ha risposto ad una domanda posta da un follower dicendo la sua sul GF Vip 6.

Giulia De Lellis, nella tarda serata di ieri 21 gennaio 2022, si è dedicata ad una sessione di domande e risposte con i suoi più di 5 milioni di followers. Tra le varie domande qualcuno le ha chiesto di fare qualche commento sull’attuale edizione del GF Vip, la cui 36esima puntata è andata in onda proprio ieri sera. La 26enne non si è tirata indietro, rifiutandosi però di commentare in modo esplicito.

“No meglio di no, fidati…Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato così”.

A quanto pare quindi “Giulietta” non sta particolarmente gradendo le dinamiche del GF Vip 6. D’altronde ciò non è un mistero: non è la prima volta che la 26enne esprime le sue perplessità a riguardo. Non è chiaro però a cosa si riferisca di preciso e cosa la sconvolga. Ciò che traspare dalle sue parole è la percezione di una certa decadenza del reality show che, secondo lei, prima era migliore. La De Lellis ha partecipato in qualità di concorrente al GF Vip 2 nel 2017, edizione vinta da Daniele Bossari e condotta da Ilary Blasi, classificandosi quarta.

Giulia De Lellis vs Alfonso Signorini, i precedenti

Molto probabilmente si tratta di un sottile affondo all’attuale conduzione di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, all’epoca della partecipazione al programma di Giulia, era opinionista. Tra Signorini e l’influencer ci sono stati, com’è noto, degli attriti: il conduttore l’ha definita, nel corso di una bagarre, “maleducata e ignorante”, scatenando l’ira dei suoi fan e dell’allora fidanzato Andrea Damante. In più, secondo alcune voci, Signorini avrebbe offerto a Giulia il ruolo di opinionista del GF Vip nel 2020 ma lei avrebbe rifiutato, forse ancora stizzita. Insomma, i rapporti tra i due non sono per niente rosei.

Così come l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne anche altri hanno espresso le loro perplessità sull’attuale edizione del GF Vip. Qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli, ospite a TV Talk, ha paragonato l’edizione a cui ha partecipato, la quinta, a quella attuale, dicendo che non c’è storia. Anche Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Signorini, accusandolo di avere una “doppia morale” e di aver soltanto trasformato in peggio il programma.