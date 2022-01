Pretelli-Salemi, l’ex velino drastico: “Basta vita privata sui social”

Pierpaolo Pretelli, una delle più interessanti rivelazioni della TV italiana, è diventato popolare soprattutto dopo la sua partecipazione al GF Vip 5. All’interno della Casa più spiata d’Italia Pretelli, com’è noto, ha intrapreso una relazione con Giulia Salemi. Il 31enne ha discusso della sua chiacchieratissima vita privata a Tv Talk, dove ha spiegato come vuole cambiare il modo in cui lui e l’attuale conduttrice del GF Vip Party si espongono sui social.

Pierpaolo Pretelli è intervenuto nella puntata di TV Talk del 15 gennaio 2021. L’ex Velino ha risposto ad alcune domande sulla sua vita professionale e sulla sua vita privata, in realtà sempre più pubblica.

A questo proposito a Pretelli è stato chiesto quanto il suo successo sia legato alla relazione che sta vivendo con la Salemi, vissuta abbondantemente sotto i riflettori, e quanto questa possa essere un’arma a doppio taglio per lui. Il 31enne ha confessato di aver riflettuto a proposito:

“Sto cercando una quadra, nel senso che vorrei che la vita privata diventasse sempre un po’ più privata. Per fare bene questo lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata. Ovviamente sto cercando di farlo, almeno io”.

A questo punto Sebastiano Pucciarelli, co-conduttore di TV Talk, ha ironizzato, notando una certa titubanza in Pretelli: “Ma lei lo sa? No perché ho il sospetto..”, scatenando le risate dello studio. L’ex Velino, col sorriso, ha continuato facendo notare che qualcosa, nel loro modo di vivere la loro relazione, è cambiato per davvero:

“Beh rispetto all’inizio, usciti dalla Casa, facevamo storie continue. Ora invece stiamo cercando di vivere di più la vita di coppia in maniera privata”.

Il fidanzato di Giulia Salemi ha ripercorso le tappe della sua carriera, dal debutto televisivo a Striscia La Notizia, alla partecipazione a Uomini e Donne e poi a reality come Temptation Island e GF Vip. In particolare, Pretelli ha riflettuto su quest’ultima esperienza.

“A me il GF è servito tanto perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere innanzitutto a livello umano. Poi magari molte persone hanno pensato ‘Ok, può dare solo la parte umana’ e invece poi c’è stato Tale e Quale. È stata un’esperienza pazzesca. Ad oggi pensare di rimanere chiuso sei mesi in casa mi viene un attacco di claustrofobia”.

Il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini ha approfittato del racconto di Pretelli per discutere dell’edizione in corso del GF Vip, la sesta, concentrandosi sulle differenze con la precedente. Bernardini ha chiesto a Pierpaolo di spiegare perché, secondo lui, il GF Vip 6 si stia rivelando così fiammeggiante e caratterizzato da così tanti battibecchi. Ovviamente è stato menzionato il caso di Katia Ricciarelli e le sue uscite offensive nei confronti di molti suoi compagni d’avventura. L’ex Velino ha dato la colpa all’estrema durata di questa edizione dello show, quest’anno la più lunga di sempre, che può far uscire il peggio dai Vipponi rinchiusi in Casa.

“Negli scorsi anni non penso ci sia stato un caso così eclatante di abuso di parole pesanti, di mancanza di rispetto e di poca sensibilità. Credo sia il programma che duri veramente tanto. Io gli ultimi giorni non vedevo l’ora di uscire. Però io caratterialmente sono molto riflessivo, poco impulsivo, sono uno che non perde mai il controllo. Però io sono fatto così, magari altre persone reagiscono in modo diverso”.

Pretelli, come è noto, è sbarcato in Rai, partecipando a Domenica In e Tale e Quale Show. “Sono il botulino di mamma Rai, mi sento un volto Rai, mi fermano le ragazze e mi dicono ‘Piaci tantissimo a mia nonna, piaci tantissimo a mia zia’ e ne vado fiero”, ha detto scherzando il 31enne, sottolineando il fatto che stia portando una ventata di aria fresca. Pierpaolo, a detta sua, non si pente di niente di ciò che ha fatto in TV.