“Signorini ha trasformato il GF Vip”, l’attacco della Lucarelli (e non solo)

Alfonso Signorini conduttore del Grande Fratello Vip 6 è forse uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi anni. Almeno tra gli appassionati di reality show. E così oggi si è fatta portavoce di un pensiero molto diffuso Selvaggia Lucarelli, che ha detto la sua su come è oggi il GF Vip rispetto a qualche anno fa. Un pensiero comune ai più, in realtà: basta leggere commenti qui e là sui social per capire che Signorini non convince come conduttore. Eppure in un certo senso funziona, perché è una figura rassicurante per i Vip e di sicuro molti hanno detto sì principalmente a lui, più che al programma.

Signorini ha un modo di condurre il reality tutto suo, è chiaro a tutti ormai. Largo spazio alle emozioni, alle storie e al passato dei concorrenti. Li tutela, soprattutto quando sono nelle sue grazie, e li aiuta a venir fuori da trappoloni in cui si sono messi loro stessi. Basta pensare al caso Katia Ricciarelli, contro cui si è scagliata anche Selvaggia, che in altri tempi sarebbe stata squalificata subito. Sì, quest’anno è stata adottata una linea diversa, ma quando gli scivoloni diventano continui forse è il caso di intervenire. Va bene perdonare una volta, due volte e forse anche tre, ma poi basta.

Ma la conduzione non piace anche, e soprattutto, per altri motivi: non c’è spazio per le dinamiche in puntata. C’è di sicuro una parte di pubblico che segue perché si emoziona con le storie, ma è altrettanto sicuro che è una minima parte rispetto a chi segue il Grande Fratello Vip perché è appassionato di reality. Quindi vorrebbe andare a fondo, vedere confessionali e clip che smascherano i concorrenti e le loro strategie, gli scontri e poi gli amori. Ebbene, nelle puntate in prima serata su Canale 5 c’è ben poco di reality, ma ci sono le amate storie di Signorini. Quando bisogna sciogliere qualche nodo su quanto è avvenuto nella Casa nei giorni precedenti lo si fa in fretta e furia, alcune dinamiche vengono dimenticate a favore di altre ormai trite e ritrite. Per esempio Alex Belli e Soleil Sorge, che sono alla seconda stagione ormai.

Insomma, nel GF Vip di Signorini c’è ben poco di Grande Fratello, lo spirito del gioco è quasi svanito. Se quel pubblico affezionato al reality continua a seguire è perché segue la diretta 24 ore su 24, e lì sì che si sviluppa il reality. Le critiche sui social sono tante verso il conduttore e si è imbattuta in queste anche Selvaggia Lucarelli: l’attacco a Signorini è arrivato su Instagram. La giornalista ha scritto di aver letto le polemiche sui social e di aver dedotto quanto segue:

“Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa”

Naturalmente questo malcontento diffuso su Signorini non farà sì che lui venga sostituito alla conduzione. Senza di lui, infatti, probabilmente i cast non sarebbero quelli che si stanno avendo nelle ultime edizioni.