GF Vip, Zorzi fa a pezzi Soleil: “Che pelo sullo stomaco, così è becero”

L’edizione in corso del GF Vip, la sesta, è sulla bocca di tutti. Tanti personaggi celebri stanno attualmente commentando ciò che sta succedendo all’interno della Casa più spiata d’Italia nei vari salotti televisivi. Questa volta è stato il turno di Tommaso Zorzi che di reality show se ne intende, eccome. L’influencer milanese ha vinto una delle edizioni del GF Vip più acclamate e apprezzate dal pubblico, la quinta. Dall’alto della sua “esperienza”, Zorzi non si è risparmiato dal fare un confronto tra la sua avventura e quella dei Vipponi del GF Vip 6 criticando aspramente Soleil Sorge.

Tommaso Zorzi ha discusso del GF Vip durante l’appuntamento settimanale di “TZ101”, il contenitore incluso all’interno del programma radiofonico “Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Fin dalle prime parole pronunciate dal 26enne è stato possibile percepire una nota negativa. È chiaro che Zorzi non stia particolarmente apprezzando la sesta edizione del reality show. L’ex gieffino ha spiegato il motivo:

“Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte”

Secondo Zorzi i reality sono degli ottimi esperimenti sociali solo se vissuti con sincerità e onestà dalle persone coinvolte. Ciò che rovina il loro vero senso è proprio, ha continuato, la finzione, il desiderio di raggiungere visibilità seguendo schemi prefissati senza abbandonarsi alla spontaneità.

Sembra palese che queste affermazioni si riferiscano velatamente agli ultimi avvenimenti che hanno scosso la Casa. Più precisamente, con molta probabilità, una delle “situazioni palesemente artefatte” di cui parla il milanese è sicuramente il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, al centro delle dinamiche del GF Vip 6. La storia della “chimica artistica” tra l’attore e l’italoamericana e del comportamento altalenante della “moglie” di lui, che ha assunto sempre più i tratti di una telenovela, è culminata lo scorso 13 dicembre 2021 con l’eliminazione di Belli dal GF, che ha deciso di raggiungere la Duran accompagnato, o per meglio dire cacciato, dalla rabbia della Sorge.

GF Vip Tommaso Zorzi attacca Soleil Sorge

Maurizio Costanzo ha subito compreso il riferimento, interrompendo il 26enne e facendogli una domanda contenente un pungente gioco di parole. Il marito di Maria De Filippi ha chiesto a Zorzi: “A Taormina, dove è lei adesso, c’è Soleil?”. L’influencer ha colto la palla al balzo e, a questo punto, ha commentato direttamente la vicenda:

“C’è sole, per fortuna non c’è Soleil. Anche quelle robe lì. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c*** tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero. Io lo guardo perché voglio vedere fino a che punto arrivano”.

Il 26enne ha poi rincarato la dose:

“È brutto quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva”.

L’ex gieffino non le ha di certo mandate a dire. Queste sue affermazioni dimostrano che non sta assolutamente gradendo il comportamento della Sorge che secondo lui sta prendendo in giro il pubblico e la produzione. Zorzi, come d’altronde molti telespettatori, pensa che ciò che è accaduto sia costruito e per nulla veritiero. Ha ragione? I diretti interessati risponderanno alle accuse? Staremo a vedere.