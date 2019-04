Belen e Stefano in love: prenotata la seconda luna di miele

Belen e Stefano news: la coppia vola in Polinesia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati. Quattro anni dopo la separazione che ha scioccato tutti, la showgirl argentina e il ballerino napoletano hanno deciso di dare una seconda chance al loro matrimonio, culminato con la nascita del piccolo Santiago, che oggi ha sei anni. Per festeggiare la passione e l’armonia ritrovata a distanza di tempo Belen e Stefano hanno prenotato un romantico viaggio, una vera e propria seconda luna di miele. La meta prescelta? La Polinesia, sicuramente uno dei posti più belli al mondo. Come fa sapere il settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola, Stefano e Belen partiranno per l’Oceania appena porteranno a termine i rispettivi impegni di lavoro.

Belen e Stefano: è un momento d’oro anche per il lavoro

Questo è davvero un momento d’oro per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Oltre alla passione ritrovata le carriere dei due – che vogliono entrambi affermarsi nel ruolo di conduttore/conduttrice – sta spiccando il volo. Il passaggio in Rai ha giovato alla carriera di Stefano, oggi amato e stimato presentatore di Made in Sud. Non solo: De Martino è stato scelto anche come commentatore radiofonico di The Voice. Prossimamente sarà attore guest star in una puntata di Don Matteo 12 e si parla di un suo coinvolgimento ne Il Treno dei Desideri e a Sanremo 2020.

Belen Rodriguez vuole diventare una conduttrice affermata

Belen non è da meno: dopo Sanremo Young e Colorado condurrà Temptation Island Vip (salvo cambiamenti dell’ultimo momento) e Tu si que vales. Inoltre potrebbe tornare sul palco dell’Ariston, dopo le fortunate edizioni 2011 e 2012, accanto ad Amadeus e Antonella Clerici.