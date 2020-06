Belen e Stefano, l’infedeltà non è la causa della crisi: dettagli e retroscena

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le cause della crisi non sono dovute all’infedeltà. Emergono altri retroscena. La storia è definitivamente finita? Non ancora…

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a essere chiacchieratissimi dal gossip del Bel Paese. Dopo un ritorno di fiamma favolistico, la conclusione della quarantena ha svelato il volto cinico del loro amore. Il danzatore si è rifugiato a Napoli, sua terra natale, per questioni lavorative, mentre l’argentina è rimasta a Milano. Una lontananza, come ormai è noto, non dettata solo da motivi professionali. La coppia sta attraversando una profonda crisi: nei giorni scorsi addirittura c’è chi ha insinuato che uno dei fattori che ha scatenato la burrasca sentimentale sia stata l’infedeltà del ballerino partenopeo. Il settimanale Chi, invece, smentisce tale dinamica raccontando altri retroscena e dettagli relativi allo strappo d’amore. Sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini racconta pure che non ci sarebbe stato alcun problema con le famiglie d’origine della coppia. Anche questa congettura è trapelata di recente e si è sussurrato che De Martino non avrebbe gradito la troppa presenza del ‘clan Rodriguez’ attorno alla relazione. Eppure le cose non starebbero così.

All’origine della crisi: Stefano e Belen, le verità nascoste

“Si tratta di ingerenze che riguardano soltanto loro”, precisa la rivista Chi, escludendo che tra Stefano e Belen ci siano frizioni riguardanti tradimenti o ruggini tra le rispettive famiglia. Il settimanale ha inoltre sorpreso il danzatore a Napoli in una giornata di relax trascorsa in barca con la sorella e un amico. La Rodriguez è invece restata a Milano e dopo la fine del lockdown passa parecchio tempo con gli amici e il fratello Jeremias – che via social non ha disdegnato di mandare diverse punzecchiature a De Martino. In particolar modo, nella cerchia di amicizie, è molto vicina con Mattia Ferrari, giovane imprenditore di successo. Qualcuno ha provato pure a mettere del pepe sul legame tra quest’ultimo e Belen, immaginandosi chissà che. La modella si è fatta una risata specificando che Ferrari è dichiaratamente gay.

De Martino e Rodriguez, non tutto è perduto

Resta da capire se Stefano e Belen riusciranno a ricucire la frattura sentimentale. Al momento, secondo gli ultimi retroscena, sarebbero sempre distanti ma non si sarebbe consumata ancora l’ultima puntata della loro love story. Non è escluso che potrebbe accadere. Ma non è nemmeno escluso che con il tempo i due potrebbero riuscire a rimettere assieme i cocci della relazione.