Belen, Stefano e l’amore: perché le favole non esistono, ahi noi!

Stefano De Martino, Belen Rodriguez e l’amore impossibile: perché le favole non esistono, ahi noi!

C’è un’idea di amore, di coppia, di favola sentimentale che alberga in tutti noi. Un’idea che ha “nel vissero felici e contenti” il proprio lieto fine. Peccato che il concetto sia da romanzo, da storia finzionale. Ed è proprio da lì che noi l’abbiamo imparato. Certo tra le pagine scritte, nei film, sui social, sono in tanti coloro che ‘prolungano’ la realtà, dandole un tocco magico. Tanto magico quanto impossibile. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, icone contemporanee di bellezza e stile, ne sono un esempio. Prima marito e moglie, poi l’addio e un inaspettato ritorno di fiamma fiabesco – roba da film. E infine ancora un addio. Prima di quest’ultima tappa, il tutto è stato documentato mediaticamente, con tanto di foto mozzafiato, dell’amore che trionfa, del tutto rimesso a posto. Baci al tramonto, quadretti familiari specchianti l’essenza di affetto e tranquillità, cenette a lume di candela romantiche… Ma siamo sicuri che sia questa la vera vita di coppia? Milioni di persone seguono la modella e il danzatore e..

Stefano e Belen, una storia pubblica da Le Mille e una Notte ma…

Quel che i due piccioncini (forse già ex?) hanno trasmesso, come molte altre celebrità esposte mediaticamente, è un amore tanto bello quanto impossibile. Perché, dopotutto, diciamocelo: le favole non esistono, ahi noi! Nemmeno per i vippissimi e bellissimi, nonostante ci sia spesso da parte loro uno sforzo di tramutare in perpetua poesia ciò che, almeno in certi termini, non può durare in eterno. Ciò non significa che le coppie debbano per forza scoppiare dopo pochi mesi o pochi anni di rapporto. Ci mancherebbe! Ma la questione è un’altra: la tensione a rendere dei modelli di amore da stereotipo. Quindi? Non bisognerebbe mostrare mai emozioni o sentimenti? Anche in questo caso: ci mancherebbe! Però un discorso è far vedere attimi spensierati e felici, altro discorso è costruire, almeno pubblicamente, una storia da Le Mille e una Notte.

Cosa ci sta insegnando la storia di Stefano De Martino e Belen

Non sta scritto da nessuna parte che le coppie debbano durare, così come non sta scritto da nessuna parte che Belen e De Martino debbano proseguire il loro cammino assieme. Una cosa, però, la loro storia, al di là di come andrà, ce l’ha insegnata: la patina social favolistica è solo una patina, appunto. Una superficie di cui è meglio non fidarsi e di cui è meglio non lasciarsi irretire.