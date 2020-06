Jeremias con Belen: post sulla famiglia, parole che pesano come macigni

Jeremias appare assieme a Belen e a Santiago: il post sulla famiglia, parole pesano come macigni alla luce della crisi tra l’argentina e Stefano De Martino

Jeremias Rodriguez non è mai stato una persona di mezze parole. L’argentino, da sempre, è uno che ama, nel bene e nel male, la schiettezza e non perdersi in troppi pensieri periferici. Una tendenza che non ha perso nemmeno in questo momento di forte crisi abbattutasi sulla relazione tra la sorella Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Così, nell’ultimo post che Jere ha veicolato su Instagram (si è ripreso assieme al nipote Santiago e a Belu), sono arrivate parole pesanti come macigni. “Il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA”, ha scritto. Nulla di particolare se non si conoscesse che cosa sta capitando nella vita sentimentale della showgirl sudamericana. Quella “famiglia” e quel “amore” a caratteri cubitali, poi, hanno un ulteriore sfumatura che non può che avere un destinatario: Stefano De Martino. Ma la battaglia a colpi di stilettate social non è finita qui.

Jeremias, De Martino e Belen… e quei post social…

Se Jeremias lancia segnali sui social, De Martino risponde con altrettante punzecchiature. Oggi, tra le sue Stories, è apparsa una frase alquanto ambigua (a onor del vero non troppo) che è suonata come una stilettata nei confronti di Belen. Il danzatore è poi tornato sui suoi passi, cancellando il tutto. Non troppo tempestivamente, però, visto che in molti avevano già archiviato il gesto per riproporlo sul web. Un tam tam che presto ha fatto il giro di tutti i siti di cronaca rosa, alimentando ulteriormente il gossip feroce che si è scatenato sulla coppia (o ex?). Ma c’è dell’altro: nelle scorse ore, il magazine Oggi ha raggiunto prima Andrea Iannone, poi dei suoi amici, per capire in che rapporti sono oggi il pilota e la showgirl, visto che sono stati pizzicati nello stesso ristorante a Milano di recente.

Iannone e Belen: gli amici del pilota escludono il ritorno di fiamma

Iannone ha preferito non commentare la vicenda, dicendo al settimanale Oggi di essere disponibile a parlare solo della sua situazione sportiva. Chi invece ha parlato della sua questione personale, fa sempre sapere Oggi, sono stati alcuni suoi amici che hanno spiegato che è stata una coincidenza che il centauro e la sua ex Belen fossero nello stesso locale qualche sera fa. Insomma, nessun ritorno di fiamma all’orizzonte.