Iannone e Belen, la verità sui rapporti attuali: parlano gli amici del pilota

Andrea Iannone e Belen Rodriguez, la verità sui loro rapporti attuali: parlano gli amici del pilota di Vasto

Continua a tenere banco tra le pagine della cronaca rosa la profonda crisi che ha investito Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A livello mediatico tutto è deflagrato la scorsa settimana quando la modella sudamericana ha ammesso che nella relazione si è creata un crepa che ha minato fortemente il rapporto. Da allora si sono rincorsi parecchi rumors e indiscrezioni sui motivi che hanno condotto la coppia in una simile situazione. Ed è spuntata anche una figura che ha pesato molto nel passato dell’argentina: Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, come è noto, ha vissuto un’intensa love story con lei. E proprio quando è scoppiato il gossip della rottura con De Martino, lo sportivo è stato avvistato nello stesso ristorante in cui ha fatto tappa Belen dopo la fine del lockdown. Coincidenze? Cosa sta succedendo? Il settimanale Oggi ha fatto chiarezza.

Iannone: “Io voglio parlare di moto e non di gossip”

Il magazine Oggi ha raggiunto telefonicamente Andrea Iannone che però ha preferito declinare qualsivoglia domanda circa il gossip relativo all’ex fidanzata. Meglio concentrarsi sullo sport. “Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip. So che quando sono a Milano vengo braccato dai paparazzi, ma questo non è il mio mondo”, ha spiegato il centauro. La rivista però ha voluto comunque vederci chiaro. Così è riuscita a parlare con delle fonti vicine al pilota: “Amici di Andrea ammettono la cena con Belen, ma sottolineano il carattere casuale, innocente. Quel che è certo è che Iannone occupa una posizione che adesso è defilata, periferica”. Insomma, pare proprio che quella sera dopo il lockdown, Iannone e Belencita si siano trovati casualmente nello stesso posto. Il che esclude qualsivoglia riavvicinamento sentimentale.

I motivi della crisi sentimentale in casa Rodriguez – De Martino

Nel frattempo, sempre il settimanale Oggi, ha raccolto altre informazioni relative alla burrasca sentimentale in atto tra la Rodriguez e il danzatore napoletano. Fonti spifferano che le cause della crisi con la modella argentina sarebbe da ricercare nell’attitudine del ballerino a “sfarfallare”, ovvero a concedersi avventure. Un atteggiamento che porterebbe Belen a controllare ossessivamente il telefonino del marito e a fare germogliare discussioni e liti. Non solo: altra grana della relazione sarebbero le due famiglie della coppia. Quella della Rodriguez presentissima nella vita di Santiago, mentre quella di De Martino tenuta in una posizione più defilata.