Belen e Stefano insieme, Fedez: “Se lo faccio io…”, lei risponde così

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una bella storia d’amore

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a gonfie vele dopo il ritorno di fiamma di mesi e mesi fa; la coppia è più affiatata che mai, sta vivendo un periodo meraviglioso dal punto di vista lavorativo e il dolce Santiago, che proprio recentemente è stato protagonista di un siparietto tenerissimo, non può che rendere le loro vite ancor più belle. La fortuna insomma ha baciato i due bellissimi del gossip e speriamo che vada sempre così perché insieme stanno davvero bene; manca solo una gustosa ciliegina sulla torta, cioè un fratellino o una sorellina per Santiago, per rendere ancor più colorato questo quadretto da famigliola felice.

Belen e Stefano, le vacanze con Santiago: la famiglia è felicissima

Tutti e tre sono attualmente in vacanza, e lei non perde occasione, così come lui del resto, di condividere con i fan i momenti più belli della giornata; solo per fare un esempio estemporaneo basti pensare a quando mostrò a tutti la “bravura” di Stefano ai fornelli riprendendo un toast carbonizzato. Oggi il post pubblicato su Instagram è tutt’altro che ironico e la vede in braccio a Stefano che nel frattempo tiene su di sé anche il piccolo Santiago. “Mi entera felicidad”, ha commentato Belen mostrando a tutti quanto queste vacanze le stiano facendo bene.

Fedez commenta Belen e Stefano: il rapper ironico

A commentare lo scatto è stato anche Fedez che intanto ha smesso i panni di Milord: il rapper ha ironizzato sulla forza di Stefano ammettendo che “Se lo faccio io mi slogo una spalla”; “e calcola – questa la risposta di Belen – che mi sa che sono più pesante di tua moglie”. Scambi di battute tra coppie famose insomma che ovviamente hanno attirato l’attenzione di migliaia e migliaia di follower. Belli Stefano, Belen e Santiago, vero? Per non parlare di Leone, Chiara e Fedez! Diciamo che su Instagram la tenerezza è di casa!