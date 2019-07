Chiara Ferragni: “Sono diventata la mia eroina”, in foto come non l’avete mai vista

Sailor Ferry strega Tokyo, è Chiara Ferragni la nuova guerriera

La vacanza di Chiara Ferragni e Fedez in Giappone procede a gonfie vele, e chi segue entrambi su Instagram lo sa bene: i due hanno condiviso con i loro follower foto e video in cui i sorrisi sono fanno da protagonisti assoluti e in cui il piacere della scoperta e l’emozione dinanzi a una nazione molto diversa dalla nostra rendono ogni post magico e da riempire di like. Visto che la fashion blogger più famosa e influente di sempre ama stupire i suoi fan e anche chi non la segue costantemente, avremmo dovuto aspettarci che ci avrebbe regalato qualche outfit di quelli che lasciano il segno, e infatti, come potete ben vedere nelle foto alla fine del post, Chiara si è vestita da Sailor Moon.

Le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez in Giappone

“Last night – queste le parole della Ferragni su Instagram – I became my childhood hero”: la scorsa notte cioè Chiara è diventata per un attimo la sua eroina d’infanzia. Non pensate che sia una cosa strana: il Giappone è la patria dei manga e degli anime, e chiunque lo abbia visitato sa che non è raro trovarsi davanti persone di tutte le età vestite come i personaggi delle loro serie preferite. Così ha fatto anche Chiara che sarà senz’altro felice di sapere, casomai non ne fosse ancora venuta a conoscenza, che prossimamente è prevista l’uscita di un nuovo film su Sailor Moon dal titolo Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie, o semplicemente Sailor Moon Eternal.

Le foto di Chiara Ferragni vestita da guerriera Sailor

A chiamare Chiara Sailor Ferry è stato ovviamente Fedez che con questi capelli platinati (che gli stanno molto bene, tra l’altro) sembra anche lui un personaggio dei fumetti. Non ci resta che lasciarvi alle foto di Chiara Ferragni vestita da Sailor Moon ricordandovi che molti altri scatti e filmati sono disponibili sui profili Instagram dei due innamorati: