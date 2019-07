Belen e Stefano inconveniente in vacanza, la Rodriguez: “E pensare che…”, e lui ride

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, vacanze per la coppia di innamorati

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano la loro bellissima vacanza, e dopo il ritorno di fiamma sembra che niente e nessuno li possa separare ormai. I due innamorati condividono spesso la loro quotidianità con i follower e sembrano disinteressarsi di tutte le critiche che ricevono, soprattutto Belen, forse dopo aver capito che chiunque, sia sui social network sia nella vita reale, direbbe qualsiasi cosa su qualsiasi argomento magari senza cognizione di causa; meglio non farci caso a questo punto, no? La tattica è quella adottata da molte coppie e da molti personaggi dello spettacolo che credono sia meglio ignorare piuttosto che dare importanza a certi soggetti. Stefano oggi invece di ignorare i follower però ha ignorato il tempo di cottura di un toast. Sì, proprio così.

Stefano brucia i toast, Belen senza parole: “E pensare che…”

Il pupillo di Maria De Filippi, quest’anno promosso a conduttore in Rai, è stato infatti protagonista di un breve video di Belen, condiviso proprio su Instagram tra le sue storie, in cui si vedono due toast non bruciati, di più, che Stefano avrebbe dovuto preparare. Il commento di Rodriguez senior? “E pensare che doveva solo tostare un po’ di pane!”, si sente esclamare Belen a un certo punto, a cui fa seguito una risata piuttosto lunga probabilmente di Stefano. Cose che succedono, vero, De Martino? Non vorrai forse arrenderti all’idea di non saper tostare un po’ di pane? Fai una cosa: la prossima volta mettiti ai fornelli e conquista Belen con qualche buon piatto!

Stefano e Belen uniti più di prima

Scherzi a parte (anche se l’idea di cucinare per Belen non è male, diciamocelo…), Stefano e Belen sembrano rivivere una nuova favola, ancor più bella della prima perché questa volta si saranno scelti con maggiore consapevolezza. Auguriamo a loro e al piccolo Santiago tanta felicità e tanta fortuna! A proposito avete visto l’esplosione di passione ieri in barca?