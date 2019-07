Stefano e Santiago fanno pace, tenerissima la reazione del piccolo: “Sono tuo figlio!”

Santiago e Stefano De Martino, momenti di tenerezza con Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono apparsi in un video che senz’altro farà tantissima tenerezza sia ai loro fan di sempre sia a coloro che non li seguono costantemente su Instagram e sui vari profili social; nel filmato si vede l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, promosso a conduttore Rai nell’ultimo anno, far finta di essere arrabbiato, diciamo così, col dolce e tenero Santiago che cresce a vista d’occhio giorno dopo giorno e che sarà stato senza dubbio felicissimo della nuova vita assieme della sua mamma e del suo papà. Cos’è successo esattamente? Veniamo subito al dunque.

Stefano fa l’offeso con Santiago: “Ma sono tuo figlio!”

“Lasciami stare! Sono offeso”, queste le parole di Stefano a Santiago molto probabilmente – questo almeno è ciò che si capisce dalle storie Instagram pubblicate sul profilo di Belen – perché il piccoletto non aveva voluto dargli un bacio; inizialmente Santiago cerca di fare il vago chiedendogli semplicemente come si alza il volume del televisore, poi ricevendo un rifiuto dal padre va dalla mamma che lo aiuta, e alla fine si attacca di nuovo al papà e inizia ad abbracciarlo e cerca di bloccarlo per dargli un bacio a tutti i costi. “Non me l’hai dato, adesso non lo voglio”, queste le parole di Stefano che però dopo aver sentito “Ma sono tuo figlio!” si è sicuramente sciolto e ha dato un bacio al suo piccolino; furbissimo Santiago che quando Stefano alla fine gli chiede “Facciamo la pace?” risponde negativamente e gli regala un altro po’ di risate.

Stefano, Belen e Santiago: una famiglia felice

Stefano e Belen continuano a regalarci foto e video della loro vita assieme al piccolo De Martino, anche filmati di disastri combinati da De Martino senior in cucina, e ci confermano mese dopo mese che questo tanto chiacchierato ritorno di fiamma ha fatto proprio bene a tutti! Tornando al video non trovate anche voi che Santiago sia di una tenerezza infinita? Il filmato lo trovate ancora per poche ore su Instagram: vi consigliamo di non perdervelo!