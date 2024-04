Belen e Stefano beccati insieme: le foto della pace ritrovata

Dopo il periodo di forti tensioni ecco che Belen Rodriguez e Stefano De Martino appaiono di nuovo insieme. Nei mesi scorsi si è parlato spesso delle forti dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice argentina a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, Belen si era lasciata andare a varie rivelazioni legate ai tradimenti che avrebbe subito dal volto della Rai.

Quell’intervista non è passata inosservata e De Martino aveva anche replicato poco dopo. In questo modo, la rottura era stata ufficializzata dopo un lungo periodo di indiscrezioni. Infatti, non si capiva se effettivamente se ci fosse stata la parola fine al loro ritorno di fiamma oppure no.

Nonostante le varie rotture, Stefano e Belen hanno sempre cercato di avere un rapporto sereno per il figlio Santiago. Dopo essere stata beccata in compagnia di Antonino Spinalbese, ecco che il settimanale Gente ha immortalato un momento di serenità familiare tra la conduttrice argentina e De Martino.

I due appaiono felici e spensierati proprio in compagnia del figlio. Dopo il periodo di grandi tensioni, sembra che sia tornata ufficialmente la pace tra Belen e Stefano. Il 9 aprile Santiago compirà 11 anni e i suoi genitori appaiono oggi come non si vedevano da tanto tempo.

In queste foto condivise dal nuovo numero del noto settimanale, è possibile vedere la showgirl argentina entrare nella casa di Milano di De Martino. Dopo di che, entrambi escono di lì insieme per andare a prendere il figlio a scuola. Tra sorrisi e una bella passeggiata, tutti e tre mostrano al mondo del gossip la pace ritrovata.

Sembra che queste foto vogliano ufficializzare che oramai tra i due grandi protagonisti della cronaca rosa italiana non ci sia più spazio per il rancore e la rabbia. Proprio nella giornata di ieri, De Martino è finito nuovamente al centro del gossip per una presunta relazione con Bianca Guaccero.

La stessa conduttrice Rai ci ha tenuto a smentire queste indiscrezioni, parlando di un’amicizia che unisce lei e Stefano. Nel frattempo, dopo la rottura con Elio Lorenzoni, la Rodriguez si sta godendo la sua vita da single. Va anche precisato che in questi mesi si parla già di un nuovo flirt per Belen.

Scendendo nel dettaglio, si vociferava una vicinanza tra lei e Bruno Carella. In queste settimane, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale al riguardo. Ora rivederla felice insieme a Stefano di sicuro per i fan è una grande sorpresa e questo potrebbe riaccendere il gossip su un loro possibile ritorno di fiamma.