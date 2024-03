Stefano De Martino: “Io e Belen siamo in zoom out”. Cosa significa

In che rapporti sono oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Dopo la fine del matrimonio, la modella argentina è spuntata da Mara Venier a Domenica In ed ha tuonato sull’ex marito, affermando di essere stata tradita ripetutamente e, forse cosa ancor più grave, che lui l’ha abbandonata quando si è trovata immersa in una profonda depressione. Con queste basi è banale dire che i rapporti, attualmente, non sono certo idilliaci. Il conduttore campano, intervistato dal quotidiano romano Il Messaggero, a domanda diretta sull’ex moglie, ha parlato di fase di “zoom out”.

“Con Belen? Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri”. Così De Martino che, in modo scaltro, si è tenuto piuttosto sul vago. Come si diceva, i rapporti con la modella e madre di suo figlio Santiago non sono per nulla rosei. Per chi non lo sapesse, zoom out è un’espressione inglese che si può tradurre con “allontanamento lento”. Se la si usa con accezione ‘tecnica’, significa zoomare all’indietro.

Altrimenti detto l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha lasciato intendere che il legame con la sudamericana è ai minimi storici. Se in passato, anche dopo gli addii sentimentali con la Rodriguez, alcuni segnali facevano presupporre un ritorno di fiamma, stavolta pare proprio che spazio per una ricucitura non ce ne sia. The end definitivo. Sipario, come direbbe il compianto Maurizio Costanzo.

Stefano De Martino tra tv e teatro

Procede tutto a gonfie vele invece sul fronte professionale. Dal primo aprile tornerà alla guida per la sesta volta consecutiva di Stasera tutto è possibile, programma ereditato da un certo Amadeus. La sua evoluzione artistica prosegue anche a teatro dove sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo “Meglio Stasera”. Dal 14 al 17 marzo sarà al teatro Brancaccio di Roma, dove ha invitato molti amici tra cui Renzo Arbore, il quale è uno dei suoi modelli televisivi.

C’è già chi ha definito il 33enne napoletano l’erede di Fiorello che, tra l’altro, più volte lo ha punzecchiato a VivaRai2! per le sue peripezie d’amore.

Così De Martino sulle ironie di Fiorello: “Fa parte del gioco. Per un periodo l’ha fatto spesso, per via delle mie varie vicende (all’indomani delle dichiarazioni della sua ex moglie Belen Rodríguez sui presunti tradimenti, ndr). Ma conosco il nostro lavoro e sono a favore della comicità, sempre. Funziona così: quando tocca a te, devi stare sotto, e incassare””.