Belen “hai grossi problemi psichiatrici”: replica onesta della modella

Belen Rodriguez a cuore aperto e spiazzante. Nelle scorse ore la showgirl e modella argentina, tanto per cambiare, è stata attaccata sui social. Dopo aver postato un album di foto in cui ha immortalato prima una chiesa e poi il suo piercing all’ombelico, alcuni suoi ‘seguaci’ Instagram l’hanno punzecchiata, sostenendo che l’accostamento degli scatti è privo di logica. Un commento in particolare ha catturato l’attenzione della conduttrice. Quello in cui una donna ha scritto direttamente alla sudamericana che “ha grossi problemi psichiatrici”. “Fatti curare, ma da uno bravo”, ha chiosato la followers con tono sprezzante (ah, quando si dice la solidarietà femminile).

A colpire è stata la risposta data dalla Rodriguez. Ci si aspettava una replica al vetriolo e invece, sorprendentemente e onestamente, Belen ha spiegato che a causa di alcuni down mentali avuti è in cura da parecchio tempo. “Grazie per il consiglio, sono sotto cura da anni”, ha rivelato la showgirl. Giusto sottolineare che la risposta fornita è stata molto rapida e con ogni probabilità Belen si è scordata di sottolineare che non va dallo psichiatra, bensì dallo psicologo.

Belen e la depressione

Ciò detto, non è la prima volta che la modella rende noto di affidarsi a dei professionisti per superare i momenti difficili della sua vita. Anche quando è stata ospite a Domenica In da Mara Venier, parlando per la prima volta dei tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino, ha raccontato che circa un anno fa ha passato il periodo più difficile della sua vita e che si è fatta curare in una clinica per una ventina di giorni, ricevendo anche supporto dagli psicologi.

In particolare la Rodriguez ha confessato a Mara Venier di essere caduta in una profonda depressione, di aver perso parecchi chili e di aver toccato il fondo. Il tutto mentre si stava separando da De Martino che è stato accusato dall’ex moglie non solo di averle fatto le corna ma anche di essere stato assente nel momento in cui lei aveva bisogno del suo sostegno.

Oggi Belen si dichiara single dopo aver chiuso anche la relazione con Elio Lorenzoni. Di recente si è mormorato di un flirt con Bruno Cerella. Sia la modella sia il cestista hanno però smentito di avere una love story. Tra loro c’è una bella amicizia. Tutto qui…