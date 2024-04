Belen e Spinalbese beccati insieme: Pasquetta in famiglia per gli ex

Reunion familiare per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A quanto pare, l’ex coppia avrebbe trascorso le feste pasquali insieme alla loro figlia, Luna Marì. Poco fa, Deianira Marzano ha postato una storia con due foto. In entrambe, uno dei due è nella stessa trattoria mentre scatta una foto con lo stesso cuoco del locale. Inoltre, sempre oggi, lunedì 1 aprile, la Rodriguez ha pubblicato un tenero scatto con la piccola Luna, facendola una struggente dedica e taggando proprio la trattoria in questione. Dunque, non ci sono molti dubbi sul fatto che Belen e Antonino abbiano passato la Pasquetta insieme.

Si tratta di una reunion totalmente inaspettata, considerando che solo pochi mesi fa Belen minacciava di portare l’ex fidanzato in tribunale. Tutto è iniziato lo scorso dicembre, quando Antonino aveva accusato la showgirl di avergli portato via la figlia per le festività natalizie. L’argentina aveva trascorso il giorno di Natale con Luna Marì e l’ex compagno Elio Lorenzoni, per poi volare in Argentina per festeggiare l’anno nuovo sempre insieme alla bambina e al fidanzato, con l’aggiunta del primogenito Santiago. A seguito di una frecciatina dell’ex vippone, la Rodriguez era andata su tutte le furie, dando il via ad un durissimo botta e risposta su Instagram.

Belen non solo aveva respinto le accuse, ma si era scagliata duramente contro Spinalbese, invitandolo a “trovare un lavoro” e a “ricordarsi della figlia anche al di fuori delle festività“. Alla fine, la Rodriguez aveva deciso di agire per vie legali, stabilendo tramite un avvocato le dovute visite del padre con la figlia. Tuttavia, sembra che, con il passare dei mesi, la rabbia sia passata e i due genitori siano riusciti a trovare un punto d’incontro. Non solo Antonino si mostra spesso in compagnia della piccola Luna, ma ora hanno addirittura deciso di passare Pasquetta insieme per il bene della bambina.

C’è anche chi pensa che questa scelta derivi da una possibile riconciliazione tra i due. Ma, quest’ipotesi è probabilmente da escludere. Al momento, entrambi sono impegnati: Antonino è legato da alcuni mesi alla tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez; mentre Belen, dopo la fine della storia con Elio, starebbe frequentando un uomo misterioso per cui avrebbe perso totalmente la testa. Dunque, non c’è alcun ritorno di fiamma, ma semplicemente la volontà di mettere da parte gli screzi per amore di Luna. La stessa maturità non sembra ancora essere giunta con l’altro ex, Stefano De Martino, il quale sta invece trascorrendo le vacanze pasquali con Santiago lontano da Belen e il resto della famiglia Rodriguez.