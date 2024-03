Belen: nuovo amore “da cui non si stacca mai, ma non può dirlo”

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, dopo la conclusione della love story con Elio Lorenzoni, dopo il flirt con il cestista Bruno Cerella, Belen Rodriguez starebbe frequentando un uomo da cui non si separerebbe mai. Questo almeno è ciò che ha assicurato una ‘talpa’ all’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima, nelle scorse ore, ha rilanciato lo spiffero di una gola profonda che ha sostenuto che la modella argentina da circa una decina di giorni fa coppia fissa con un ‘lui’ misterioso “da cui non si stacca” quando non è con i figli.

“Bruno Cerella – ha proseguito la ‘talpa’ – non è più nel suo radar, l’ha salutato”. E ancora: “Solo che deve tenere tutto nascosto e muoversi con discrezione. Ha una nuova manager che le vieta di fare troppo gossip”. Questa l’indiscrezione che, va detto, è opportuno prendere con le pinze. Meglio attendere conferme o smentite da parte della diretta interessata, vale a dire Belen, prima di dare la notizia per blindata. Quel che pare certo è che con Bruno Cerella la frequentazione si è interrotta. Lei ha sempre parlato di “amicizia” e non di amore. I ben informati assicurano che tra i due c’è stata della passione, ma che appunto l’idea della love story importante non è mai rientrata nei piani né di lui, né di lei.

Nel frattempo la Rodriguez starebbe anche tentando di rilanciarsi dal punto di vista televisivo dopo che ha trascorso un’intera stagione, cioè quella in corso, ferma ai box. Mediaset l’ha tagliata dalla conduzione de Le Iene preferendole una giornalista, Veronica Gentili. Finita anche la collaborazione con Tu si que vales, ma in questo caso la scelta di abbandonare il programma di Maria De Filippi sarebbe stata una decisione della stessa argentina. Quest’ultima ha infatti reso noto di aver sentito il bisogno di andare in cerca di nuovi stimoli. E pare che ora ci siamo. Si mormora che ci sia in corso una serrata trattativa per portarla a Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci starebbe facendo carte false per arruolare nel cast la showgirl sudamericana, la quale sarebbe disponibile a cimentarsi nel ballo. Ci sarebbe però uno scoglio da superare per far sì che il progetto vada in porto: il cachet. Si sussurra che Belen lo abbia molto alto e che la Rai starebbe lavorando per provare ad abbassarlo. Se si trovasse l’intesa economica, sarebbe fatta. Non resta che attendere la fumata bianca.