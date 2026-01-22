Belen e Iannone messaggi segreti: lei lo avrebbe smontato così

Sembra proprio che le mosse social di Belen Rodriguez e Andrea Iannone siano basate su un piccolo riavvicinamento, anche se non è come sembra. A quanto pare, il motociclista avrebbe cercato di riavvicinarsi alla conduttrice argentina, dopo la fine della sua relazione con Elodie Di Patrizi. Belen, però, non gli avrebbe dato corda. Questo è ciò che emerge, dalla nuova indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, che svela i dettagli sul nuovo numero della rivista Oggi.

La rottura tra Iannone ed Elodie è arrivata di recente. Nei mesi scorsi, i due hanno smesso di mostrarsi pubblicamente insieme e questo ha fatto nascere dei sospetti. Oggi, oramai, è chiaro a tutti che i due si siano lasciati. D’altronde sembra che la Di Patrizi abbia avviato una relazione importante con la sua ballerina Franceska. Dopo la rottura con la cantante, lo sportivo ha ripreso a seguire Belen su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi del pubblico più attento, tanto che in molti hanno iniziato a pensare a un ritorno di fiamma, visto che entrambi sono single.

Sembra che, in effetti, Iannone abbia cercato di riprendere i contatti con la Rodriguez. Come? Inviandole dei messaggi, inutilmente però. Infatti, pare che Belen gli abbia dato un bel due di picche. Come riporta Dandolo, ci sarebbero stati dei messaggi privati tra i due ex fidanzati, con lui che avrebbe cercato di riaprire una strada chiusa da tempo. Precisamente, avrebbe contattato la conduttrice argentina durante la notte di Capodanno per farle di auguri. Ma la Rodriguez non avrebbe dato retta al motociclista, in quanto avrebbe ormai detto ‘no’ alle minestre riscaldate.

Inoltre, sembra che Belen non abbia dubbi sul gesto compiuto da Iannone. Precisamente, la conduttrice argentina crede che queste siano solo provocazioni per attirare l’attenzione di Elodie. Sembra poi che alle persone a lei care, la Rodriguez abbia confermato di non voler più commettere l’errore di riprendere una relazione chiusa da tempo, come ad esempio ha fatto in passato con Stefano De Martino, che ha raggiunto di recente a causa della morte dell’ex suocero. Intanto, pare che Iannone si sia consolato velocemente dopo il rifiuto da parte dell’ex fidanzata storica.

Gli ultimi gossip lo vedono vicino a Rocío Muñoz Morales. Non solo ha commentato una foto dell’attrice, ma è stato beccato con lei durante una serata. Ora che anche Rocío è single, dopo la fine della sua relazione con Raoul Bova, potrebbe essere questa la nuova coppia protagonista delle notizie di cronaca rosa italiane. Anche se c’è da dire che Elodie, finora, è riuscita a rubare la scena a tutti!