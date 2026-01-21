Funerali Enrico De Martino, Stefano in lacrime con Belen: scene struggenti, chi ha partecipato al rito

Lacrime e commozione durante i funerali di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano. L’ex ballerino è morto a 61 anni, stroncato da una malattia contro cui lottava da tempo. Le esequie funebri si sono tenute nella chiesa di San Michele, a Torre del Greco, davanti a parenti, amici e conoscenti. Tra i presenti anche Belen Rodriguez che ha accompagnato a salutare il nonno per l’ultima volta il figlio Santiago, frutto d’amore nato dal matrimonio vissuto con Stefano.

È stata la stessa Rodriguez a rendere nota la sua partecipazione ai funerali, postando una foto su Instagram nella quale durante il viaggio da Milano al capoluogo campano la si vede tenere la mano di Santiago. Nonostante i rapporti con la famiglia De Martino si siano raffreddati dopo la conclusione delle nozze con il conduttore, Belen ha comunque dimostrato che prima delle proprie vicende personali viene il rispetto nei confronti dei figli e dei parenti cari.

Funerali di Enrico De Martino, Belen sostiene Stefano

I funerali sono stati celebrati in forma strettamente privata, per allontanare curiosi e fotografi che senza dubbio avrebbero assediato la chiesa dove si è svolto il rito funebre. La scelta di celebrare le esequie a San Michele non è stata affatto casuale: trattasi della stessa chiesa in cui, oltre trent’anni fa, Enrico e la moglie Maria Rosaria Scassillo si erano sposati. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Belén ha sostenuto l’ex marito, sebbene sia essa stessa stata sopraffatta dalle lacrime.

Quali amici di Stefano De Martino hanno partecipato al rito funebre

Tra gli altri presenti ci sono stati Alessandro Siani, Herbert Ballerina, Peppe Lanzetta, Patrizio Rispo e Giovanni Esposito, amici di Stefano. A condurre il feretro in spalla all’uscita della chiesa è stato anche il conduttore di Affari Tuoi che con voce rotta dal dolore e dal pianto ha detto che Enrico è stato “il miglior papà”.

Anche la Rai ha voluto essere presente. In rappresentanza della Tv di Stato si è visto alle esequie il direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati. Al rito funebre ha anche partecipato Antonio Ricci, amico di Stefano e padre di Striscia la Notizia.

In chiesa, a concelebrare la funzione, è stato don Luigi, sacerdote da sempre vicino alla famiglia De Martino. “Qui – ha detto durante la funzione – danziamo la vita, ancora con Enrico”. La commozione ha raggiunto l’apice nel momento in cui un gruppo di musicisti ha eseguito della struggente colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, firmata da Ennio Morricone.