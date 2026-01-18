Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme, Belen batte un colpo: il gesto inaspettato

Andrea Iannone è tornato prepotentemente sotto i riflettori del gossip del Bel Paese. Nell’ultima settimana, il pilota di Vasto è stato chiacchierato per alcune sue vicende personali. Prima ha destato curiosità per aver ripreso a seguire su Instagram l’ex fidanzata Belen Rodriguez, poi è stato paparazzato in un resort di lusso in Franciacorta con Rocío Muñoz Morales, con la quale avrebbe intrapreso una frequentazione. Chi aveva pensato che ci fosse stato un riavvicinamento con la modella argentina è stato quindi smentito. Tuttavia tra Iannone e Belen sembra continuare a esserci un rapporto di stima, come confermato da un gesto social inatteso di Belen, la quale, nella giornata di domenica 18 gennaio, ha apprezzato un album fotografico postato dal motociclista su Instagram.

Il “like” inaspettato di Belen per Andrea Iannone

Iannone ha pubblicato una serie di scatti in cui lo si vede solo o con alcuni familiari. Belen, dopo aver dato un’occhiata alle foto, ha piazzato un like, segno che è rimasta piacevolmente colpita dall’album. Il pilota e la showgirl, dopo aver vissuto un’intensa love story tra il 2016 e il 2018, si erano persi di vista e avevano anche smesso di seguirsi sui social. Pochi giorni fa, lui aveva ricominciato a seguire l’ex. Un gesto arrivato in concomitanza con la fine della relazione con Elodie Di Patrizi.

Per questo qualcuno ha iniziato a ricamare sulla faccenda, ipotizzando un clamoroso tentativo di ritorno di fiamma tra Andrea e Belen. Una suggestione rapidamente smentita quando si è saputo che Iannone ha iniziato a vedersi con l’ex compagna di Raoul Bova. Nonostante ciò, la Rodriguez ha riservato un bel like all’ex compagno. In altre parole, nessuna voglia di una “minestra riscaldata”. Ciò però non toglie che due persone che hanno vissuto un grande amore possano continuare a sostenersi a vicenda.

Belen oggi è single, concentrata sui suoi progetti professionali e sulla crescita dei suoi due figli. Iannone, dopo la fine della love story con Elodie, si è “consolato” con Rocío. Si mormora invece che la cantante italo-francese abbia una relazione con la ballerina Franceska Nuredini. Sia il pilota sia l’artista non hanno mai dichiarato pubblicamente di essersi lasciati, sebbene ormai sembrino non esserci dubbi sul fatto che la rottura si sia consumata. Ignote le cause che hanno portato il legame su un binario morto.