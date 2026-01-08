Iannone, colpo di scena: arriva un gesto verso Belen dopo Elodie

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: sarà il caso di Belen Rodriguez e Andrea Iannone? A quanto pare lo sportivo, dopo la fine della sua relazione con Elodie Di Patrizi, si sarebbe lasciato andare a un gesto nei confronti della conduttrice argentina. Si tratta di una mossa che nell’era dei social network non può passare inosservato. Gli occhi dei fan di entrambi sono sempre vigili e a quanto sembra, anche questa volta, sono riusciti a individuare un ‘segui’.

Ebbene, come un utente fa sapere a Deianira Marzano, pare che Iannone abbia “ricominciato a seguire Belen da poco”. Questa persona che segnala la presunta mossa dello sportivo ci tiene a precisare che ormai da tempo non seguiva su Instagram l’ex fidanzata argentina. Tale segnalazione arriva proprio in un periodo particolare per entrambi.

Ormai sembra certo che Andrea sia tornato single, dopo la relazione avuta con Elodie. La Di Patrizi pare sia attualmente impegnata sentimentalmente con la ballerina Franceska. Iannone non starebbe vivendo un periodo sereno, di fronte ai vari gossip che vedono la sua ex fidanzata che avrebbe voltato pagina. Al momento, anche Belen risulta essere single. La conduttrice argentina starebbe affrontando una situazione alquanto complicata. Infatti, le recenti indiscrezioni segnalano che i genitori starebbero pensando di riportarla in Argentina per aiutarla.

A quanto pare, la Rodriguez non starebbe affatto bene e Iannone potrebbe aver pensato di tornare a seguirla su Instagram, visto che ora è single, per darle il suo supporto. La loro relazione è durata circa due anni, precisamente dal 2016 al 2018. Tra loro è nata una storia d’amore che è stata al centro del gossip per molto tempo, subito dopo la separazione di lei da Stefano De Martino. Il pilota di MotoGP desiderava convolare a nozze con Belen, che però in quel periodo era concentrata sulla sua famiglia e sul lavoro.

Alla fine, è arrivata la rottura e le loro strade si sono definitivamente divise. Lei ha voltato pagina con Antonino Spinalbese e insieme hanno avuto una figlia, Luna Marì. Non solo, è tornata a far coppia con De Martino, riprovandoci più volte e tornando sempre al punto di partenza. Invece, Iannone è tornato al centro del gossip con altri volti noti dello spettacolo, come Giulia De Lellis e appunto Elodie.

Chissà, magari tra Belen e Andrea ora potrebbe essere tornato il sereno, anche solo in amicizia. E questo spiegherebbe il gesto dello sportivo. Se c’è dell’altro, sicuramente uscirà fuori nei prossimi giorni!