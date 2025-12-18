Belen sta male, “dopo i fatti di St. Moritz i genitori vogliono portarla in Argentina”

Mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo, con la ‘benedizione’ dei fratelli Jeremias e Cecilia, starebbero cercando di convincere Belen Rodriguez a trascorrere con loro del tempo in Argentina, per staccare da tutto e da tutti. Non è un mistero che la showgirl stia affrontando un periodo complesso dal punto di vista personale. Lo ha reso noto lei stessa di recente, spiegando di essere fragile in questo momento. Non è dato sapere che cosa abbia innescato la crisi nella conduttrice. Quel che pare assodato è che abbia bisogno di aiuto. E i suoi cari si sono immediatamente prodigati per dare manforte alla 41enne. Secondo il magazine Oggi, dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi a Saint Moritz, i genitori stanno facendo di tutto per portare con loro la figlia nel Paese d’origine.

Belen Rodriguez, i genitori spingono per portarla in Argentina

Belen, nelle scorse settimane, si è recata nell’esclusiva località alpina svizzera assieme all’amica Claudia Galanti, “tra party esclusivi e qualche stravaganza di troppo”, ha riferito il settimanale Oggi. Gustavo e Veronica, dopo che avrebbero appreso di alcuni episodi verificatisi nel corso del fine settimana di svago della figlia, avrebbero deciso di prendere “provvedimenti”. I pettegolezzi sussurrano che a Saint Moritz ci sia stata freddezza con Chiara Ferragni, ma si è spinti a credere che siano altri i motivi per i quali i genitori di Belen sarebbero preoccupati. Che cosa sia accaduto a Saint Moritz, per il momento, rimane un mistero. Fatto sta che papà e mamma Rodriguez si starebbero organizzando per far sì che la figlia vada con loro in Argentina.

“Belen ha bisogno di staccare la spina per un po’ e ritrovare la sua serenità. La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”, avevano dichiarato i familiari nei giorni scorsi. Il magazine Oggi ha approfondito ulteriormente la situazione e ha scritto che pochi giorni fa Gustavo e Veronica avrebbero confidato agli amici più stretti che “è il momento di convincere Belen a passare” con loro “qualche settimana in Argentina, lontano da tutto e da tutti”. Una scelta che sarebbe stata pienamente condivisa dal fratello Jeremias e dalla sorella Cecilia, con la quale Belen ha riallacciato i rapporti dopo mesi di gelo.

Oggi le due Rodriguez sono tornate più unite di prima. Attriti e ruggini sono stati superati. Belen ha bisogno di sostegno e tutta la famiglia sta cercando di fornirglielo. Forse un viaggio alle origini, nell’amata Argentina, potrebbe davvero rigenerare la showgirl che è reduce da un periodo di forte depressione.