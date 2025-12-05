Belen Rodriguez non sta bene e si ferma anche con la Rai, reazioni e chi le è accanto

Periodo complicato per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, finita al centro del chiacchiericcio dopo essersi presentata in stato confusionale sul palco di Vanity Fair Stories 2025, avrebbe deciso di rallentare a livello professionale, per prendersi maggiore cura di sé. Lo rivela il giornalista Gabriele Parpiglia che fa sapere che la conduttrice ha scelto di alleggerire il suo impegno con la Rai. Belen da mesi è una delle voci del programma radiofonico di Radio Due “Matti da legare“. La trasmissione è in onda da lunedì a venerdì, ma l’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe scelto di partecipare solo il giovedì.

Belen Rodriguez non sta bene e rallenta con il lavoro

Dunque Belen ha pensato di impiegare meno energie nel progetto radiofonico. Sempre Parpiglia sostiene che tale decisione è stata apprezzata e condivisa dalle persone che sono vicine alla showgirl. Anche i colleghi della Rai avrebbero compreso il periodo di difficoltà attraversato da Rodriguez, accettando senza problemi la sua scelta di essere meno presente.

Tornando a quel che è accaduto a Vanity Fair Stories, Belen si è lasciata intervistare nonostante non fosse lucida. I video della chiacchierata sono diventati virali sui social, innescando congetture di ogni tipo. La diretta interessata è intervenuta in seconda battuta su quanto avvenuto, rivelando di essere salita sul palco dopo aver preso tre calmanti per tenere a bada un attacco di panico.

Belen e il calore della famiglia

Belen non ha nascosto che sta vivendo una fase non semplice della sua vita a livello privato. La cosa più importante è che al suo fianco ci sono persone che le vogliono bene e che sono in grado di sostenerla.

In primis la sua famiglia di origine, a cui è legatissima. Nelle scorse settimane la conduttrice argentina ha anche fatto pace con l’amatissima sorella Cecilia. Le due non si sono parlate per mesi. Non chiari i motivi del distacco. Le dirette interessate non li hanno mai resi noti.

Al di là di quel che si è verificato, la questione fondamentale è che le due sorelle abbiano riallacciato i rapporti, ritrovando la sintonia perduta. A dare una spinta alla riconciliazione è stata anche la nascita di Clara Isabel, la primogenita di Cecilia, che ha reso Belen zia per la prima volta.