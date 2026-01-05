Elodie e la ballerina Franceska: “Vivono insieme”, reazione di Iannone

Come sta reagendo Andrea Iannone di fronte ai gossip che vedono Elodie insieme alla ballerina Franceska Nuredini? Per chi non lo sapesse, la Di Patrizi è attualmente al centro delle notizie, che la vedono sentimentalmente impegnata con una delle ragazze che spesso vediamo esibirsi durante i suoi concerti. In realtà, è da tanto tempo che si parla di una presunta storia che la cantante avrebbe con una delle sue ballerine. Ed ecco che ora è spuntato fuori il nome di Franceska.

Come? Elodie ha festeggiato il Capodanno 2026 a Napoli. Nella notte ha deciso di salutare il nuovo anno in una nota discoteca del posto. Al suo fianco non c’era Iannone, bensì amici e vari collaboratori. Non solo, la prima foto che la Di Patrizi pubblica nel suo carosello di Instagram è proprio quella con la Nuredini. Quest’ultima ha preso parte come ballerina al suo tour ed è una sua storica amica. Impossibile non notare la complicità e il legame che c’è tra loro.

Sono così nate varie voci che vedono le due coinvolte sentimentalmente. Infatti, alcune segnalazioni riportate dagli esperti di gossip fanno sapere che tra Elodie e Franceska sarebbe scattato un bacio in quella discoteca, la notte di Capodanno. Il gossip si fa insistente, anche perché la Di Patrizi sembra non essere più legata a Iannone. Ormai da tempo i due non appaiono insieme.

Non solo, quando le voci sulla rottura tra Elodie e Iannone hanno iniziato a circolare, c’è stato un gesto inatteso dell’ex storico di lei, Marracash. Ora, però, il nome della Di Patrizi non è affiancato a quello del rapper, bensì a quello della ballerina. “Vivono insieme”, scrive oggi Deianira Marzano su Instagram, a chi le chiede altre news su questa presunta relazione. Dopo questa indiscrezione, l’esperta di gossip ne condivide un’altra.

Un utente si dice dispiaciuto per Iannone. In particolare, si dice convinta che in questo momento, di fronte ai vari gossip che vedono protagonista la cantante Black Nirvana, non se la starebbe passando bene: “In merito a Elodie, posso solo dire che mi spiace per Iannone. So per certo che sta molto male“. A quanto pare, lo sportivo non starebbe reagendo bene per come si stanno evolvendo le cose. L’esperta di gossip ci tiene comunque a precisare che, in realtà, Iannone avrebbe “sempre saputo tutto”. Ovviamente, queste sono per il momento solo segnalazioni e indiscrezioni, non ancora confermate o smentite dai diretti interessati.